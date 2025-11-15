ПОВРАТИТИ САМОПОУЗДАЊЕ

Због радова у хали крај Мораве, утакмицу седмог кола „МеридианБет КЛС“, у којој ће снаге одмерити са „Металцем“ из Ваљева, „Чачак 94 Quantox“ ће одиграти вечерас, 15. новембра, у дворани СЦ „Младост“ у Атеници. Сусрет почиње у 19 сати.
- Долази нам противник који је у сличној ситуацији као и ми и коме је неопходна победа на гостујућем терену. Састав „Металца“ чине већином искусни играчи, док су они млађи поникли у омладинској школи „Партизана“. За нас је неповољна околност што је капитен Думић због повреде завршио сезону, али то ће бити прилика да неки други играчи добију већу минутажу – каже тренер Чачана Жељко Бугарчић.
Бугарчић упозорава да су његови играчи након два шокантна пораза на свом терену изгубили дозу самопоуздања и зато је овај сусрет од значаја, како би се оно повратило. За тако нешто биће им неопходна помоћ публике. Добра вест је да се након двонедељне паузе у тим враћа Алекса Матић, који истиче да је у потпуности спреман да пружи максимум на терену.
В. Д.