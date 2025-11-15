ДОБРА ПОНУДА РОБЕ НА ЧАЧАНСКОЈ ПИЈАЦИ У СЕЗОНИ СЛАВА

ЦЕНЕ СЛИЧНЕ ПРОШЛОГОДИШЊИМ
Крсна слава за многе Србе један је од најважнијих догађаја у току године. Колика год била криза и без обзира на то да ли су намирнице скупље него прошле године, домаћини неће оскудевати да славска трпеза изгледа што богатије, свеједно да ли је посна или мрсна. У зависности од тога да ли се припрема посна или мрсна слава, укупна цифра потребна за припремање трпезе варира. Пијачне тезге у Чачку су пуне, обилују воћем, поврћем, а дугогодишњи продавци очекују да ће најбоља продаја бити управо сада у сезони слава.
– Аранђеловдан је велика слава, па је сигурно да ће бити и више посла. Цене су мање-више исте као прошле године, није нека велика разлика. Људи највише купујu орахе за славе, роткву, празу, лук, шаргарепу, кисели купус – рекла је Драгана Зечевић, продавац на пијаци.
– Квалитетнија роба је увек имала јачу цену. Пројино брашно је поскупело недавно, сада је 150, парадајз је 150 динара, краставца нема, тако да је његова цена 200 динара, салата 50, лук 100, ротква 100, праза 150 динара. Јабука има свих цена од 50 до 200 динара. Ове године много има увоза, увезена је црвена паприка, јабука, све је поклопљено увозом. И доста људи иде у велике куће, у велике маркете – казала је Вера Робајац, дугогодишњи продавац на чачанској пијаци.
– Цена за килограм младог сира је 600, а зрелијег 800 динара, док је кајмак 1.400. Исте су цене као прошле године, нису се ништа мењале – рекла је Нада Тепчевић, продавац белог мрса.
Највећа ставка на мрсној слави је месо, док је на посној дефинитивно риба.
– Цене рибе су непромењене, килограм шарана је 749, пастрмка је 799, ослић се креће од 480 до 600 динара по килограму, то је нешто што се за славе највише продаје. Људи купују и прерађевине од рибе, рибље штапиће, пљескавице, колутиће. Куповина је већ полако кренула за посне славе – рекао је Зоран Зорнић из једне рибарнице.
Стално питање је која је слава јефтинија и коју је лакше припремити, да ли посну или мрсну. Највећи издатак на мрсној славској трпези је дефинитивно месо, али трпеза је незамислива и без сарме, разних салата, ситних колача.
Килограм прасећег печења у чачанским печењарама је око 2.000 динара, док је јагњетина 2.800. Јаја се на пијаци у Чачку продају по цени од 15 до 25 динара, паприка у павлаци је 665 динара.
Пасуљ тетовац је 450 динара, док за килограм шареног и градиштанца морате издвојити 400 динара. Неретко на друштвеним мрежама можемо видети богату понуду посних предјела по цени од око 1.300 за килограм, што подразумева и различите врсте ролата. Један део домаћица прибегава куповини колача или торти, док има и оних које слатке посластице припремају по традиционалним рецептима. За килограм ситних колача морате издвојити од 1.200 динара. Килограм ораха на чачанској пијаци је 1.100 динара.
– Прасе од око 40 килограма кошта око 8.000 динара, док је чини ми се, риба ове године скупља. Има доста јефтинијих ствари у маркетима, као што су купус, паприка, шаргарепа, зачини, уље, током викенда има и акција, па неке намирнице буду прилично повољније. За припрему славске трпезе се свакако мора издвојити већа сума новца, али то је једном годишње, па се сви труде да припреме најбоље што могу – рекао је један од купаца на пијаци.
– Посни колачи су скупљи, али без обзира на то, домаћи колачи су лепши и доста укуснији. Лакше је спремити мрсну славу, али је посебна драж спремати посну. Цена славе зависи да ли је мрсна или посна и наравно од броја гостију, али мислим да просечна слава може да се припреми за око 50.000 динара – казала је једна од домаћица.
Иако цене варирају из године у годину, као и куповна моћ, али и интересовање купаца, ипак сви се труде да крсну славу прославе најбоље што могу, па тако за припрему славске трпезе новца увек мора бити.
Виолета Јовичић