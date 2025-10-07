ОСНОВНА ШКОЛА „РАТКО МИТРОВИЋ“ НАЈУСПЕШНИЈА У ЕКОЛОШКОЈ АКЦИЈИ ПРЕДУЗЕЋА „НРГ“

Предузеће „НРГ“ наставља да доноси добре вести и енергију. У жељи да анимира најмлађе и да их укључи у једну веома вредну еколошку причу, Дарко Петровић, оснивач овог предузећа за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом, понудио је сарадњу чачанским школама кроз акцију прикупљања електричног и електронског отпада. Да све буде забавније, па и успешније, Дарко је смислио да ова акција буде едукативна и такмичарска. Најуспешнији колектив био је ОШ „Ратко Митровић“. Они су као победници и награђени. Представници „НРГ“ донели су им у уторак, 7. октобра, сто за стони тенис. На радост свима, а посебно заинтересованим за стонотениску школу, која је заживела прошлог пролећа.
Читава акција започета је у јуну, пред крај школске године. Током посета школама запослени у Предузећу „НРГ“ држали су предавања о примарној и секундарној селекцији опасног електронског и електричног отпада.
– Сакупљање овог отпада је једна од делатности нашег предузећа, али нам је циљ и да децу едукујемо у том правцу, да стекну добре навике у управљању опасним врстама електричног и електронског отпада. У првом кругу укључили смо шест основних школа са градског подручја. На овај начин прикупили смо око пет тона отпада. У Основној школи „Ратко Митровић“ прикупили су највише, скоро једну тону! Одучили смо да им поклонимо сто за стони тенис, да се реванширамо деци и да их и на тај начин подстакнемо да и убудуће учествују у оваквим и сличним позитивним активностима, значајним за очување животне средине. Ово је наш допринос, да кроз спорт и подизање свести о екологији младе усмеримо ка бољој будућности – рекао је Дарко Петровић.
Поред тога што је била најуспешнија, ОШ „Ратко Митровић“ се и прва одазвала на позив из Предузећа „НРГ“.
– Хвала Предузећу „НРГ“ као донатору, јер су препознали наш труд и што су нас наградили вредним наставним средством. Сто за стони тенис ће користити нашој деци и професорима, као и за школу стоног тениса, која постоји од пролећа прошле школске године – рекао је директор Ђуро Церанић и захвалио ђацима, запосленима и родитељима који су схватили значај акције.
Дарко Петровић је најавио да ће овакве акције у наредном периоду бити спроведене и у сеоским школама на територији Чачка.
В. Т.