ГРАДСКО ВЕЋЕ ДОНЕЛО ПРАВИЛНИК О ДОДЕЛИ ЈЕДНОКРАТНЕ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ ОСНОВЦИМА II, III и IV РАЗРЕДА
ИСПЛАТА ПОЧИЊЕ 15. ОКТОБРА
На данашњој седници Градског већа, 29. по реду, донет је Правилник о додели једнократне новчане помоћи ученицима другог, трећег и четвртог разреда основних школа на територији града Чачка, за школску 2025/2026. годину. Висина ове помоћи је 10.000 динара, а средства ће бити пренета на рачуне родитеља, старатеља или хранитеља деце отворене код Поштанске штедионице.
– Познато вам је да је Град Чачак доделио средства првацима у износу од 10.000 динара за набавку књига. Овом мером смо обезбедили средства за све ђаке основних школа на територији града Чачка, који похађају други, трећи и четврти разред. Школе ће до 10. октобра доставити неопходне податке, а од 15. октобра ће почети исплата новца – рекао је заменик градоначелника Чачка Владан Милић, на конференцији за новинаре која је одржана након седнице Градског већа.
Градски већници су данас разматрали и предлог стручне комисије за избор годишњих, односно, посебних програма у области спорта, везано за извештаје подносилаца о реализовању програма којима се остварује општи интерес у области спорта на територији града Чачка у 2024. години. Донето је и решење о одобравању годишњих програма и додели средстава за задовољење потреба и интереса грађана у области спорта, као и решење о додели новчаних награда спортским организацијама, младим талентима и истакнутим спортистима за постигнуте спортске резултате и допринос развоју спорта у овој години.
– Као и сваке године додељујемо средства за најуспешније спортисте нашег града, за постигнуте резултате на државним првенствима, европским такмичењима и светским првенствима. Прва три места се награђују као и на школским такмичењима – објаснио је Милић.
Градско веће је донело и одлуку о расписивању јавног позива за достављање предлога посебних програма у области спорта у овој години. Милић је подсетио да је пре неколико година донета одлука да коришћење спортских сала у власништву Града буде бесплатно за клубове и да се због тога сваке године обезбеђује део средстава (негде око два милиона динара), који се пребацује СЦ „Младост“ за те намене.
Донета је, између осталог, и одлука о расписивању новог јавног позива за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији града Чачка у овој години. Ове године је у градском буџету за суфинансирање медијских пројеката опредељено 20.000.000 динара. Решењем Градског већа од 30. септембра расподељено је 14.019.000 динара, а преосталих 5.000.000 динара биће утрошено у овом другом кругу расподеле медијима који нису добили средства по прошлом конкурсу. Услови конкурса су остали исти, минимални износ одобрених средстава по пројекту је 100.000, а максимални 3.500.000 динара. Рок трајања конкурса је скраћен на 20 дана.
Градски већници су донели и два решења, прво, о престанку рада на положају начелника Градске управе за локалну пореску администрацију
Андрији Недићу, дипломираном економисти из Чачка, а друго, којим се Светлана Стојановић, специјалиста струковини економиста из Чачка, поставља на његово место, али у својству вршиоца дужности.
В. С.