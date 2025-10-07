РЕДОВНИ ПРЕГЛЕДИ И МАМОГРАФИЈА – БОРБА ЗА ЖИВОТ!

ТРАДИЦИОНАЛНО У ОКТОБРУ „ДАЈ ПЕДАЛУ РАКУ“
Град Чачак је и ове године био домаћин манифестације „Дај педалу раку“, која се традиционално одржава, као подршка оболелим и њиховим породицама. У првом плану свих акција које се организују у октобру широм Србије је подсећање на значај скрининга и редовних прегледа дојке и репродуктивних органа. У суботу, 4. октобра, на Градском тргу, поруку да је борба против рака одговорност целог друштва упутили су представници локалне самоуправе, Дома здравља, Завода за јавно здравље, Црвеног крста и Канцеларије за младе.
Градска већница др Славица Драгутиновић подсетила је да Чачак већ једанаест година подржава кампању „Дај педалу раку“, коју води Женски центар „Милица“.
– Свака ова наша кампања је борба за један живот, јер говоримо о значају што ранијег откривања болести и упућујемо суграђане на проверу свог здравља као најбољи вид превенције. Током тих провера откријемо пуно новооболелих. Када је реч о карциному дојке, половина од новооткривених изгуби битку са болешћу. Последњих година у Србији се интензивно ради на увођењу свих иновативних терапија, које су сада идивидуалне, посебно, када је карцином дојке у питању. Онако како се лечи у свету, лечи се и код нас. За неке туморе сада постоје и вакцине и наши лекари се труде да прате сва достигнућа – истакла је др Славица Драгутиновић.
Према њеним речима, мамограф у Општој болници је поново у функцији. Такође, она је навела да Србија сада има три покретна мамографа, од којих су два донација принцезе Катарине Карађорђевић.
Према подацима Завода за јавно Здравље Чачак, на територији Моравичког округа од карцинома дојке оболеле су 134 жене, четрдесет две су умрле. Ове податке из 2021, последње обрађене у Регистру за рак, навела је др Данијела Парезановић из Завода за јавно здравље Чачак. Према њеним речима, ови подаци се ни сада битно не разликују. Слично је и у целој Србији, где годишње оболи око 4.600 жена, а око 1.600 умре.
– Циљ нам је да не дозволимо да жене умиру од карцинома дојке, већ да на време ураде мамографски превентивни преглед, пре свега, они од 50 до 69 година, на сваке две године. Организовани скрининг се спроводи од 2015. године. Од тада до краја 2024. прегледано је око шест хиљада жена, мада је у том периоду била и пандемија корона вируса, а такође, једно време због квара није радио мамограф у нашој болници. Поред тога, крајем 2021. и крајем 2023. имали смо и покретни мамограф, на коме је прегледано око 2.700 жена. На свим овим прегледима, код жена које нису имале никакве симптоме, откривено је око 70 карцинома! – изјавила је др Данијела Парезановић.
О истој теми често говоре на терену и здравствени радници Поливалентне патронажне службе Дома здравља, који сваке године учествују у кампањи „Дај педалу раку“. Овог пута су ту биле више медицинске сестре Милица Газдић и Дуња Ранђић.
– Ми активно обилазимо жене генеративног и постгенеративног доба и говоримо им о значају превентиних прегледа и физичке активности. Многе жене нас послушају – рекле су Милица и Дуња.
Све више младих оболева од ове опаке болести. То је један од разлога што су у све кампање укључени и активисти чачанске Канцеларије за младе.
– Сматрамо да млади много пре саслушају нас, своје вршњаке. У плану су и разне радионице на којима ћемо говорити о значају превентивних прегледа – рекао је Михаило Михаиловић.
Весна Тртовић
ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЈА ЛЕЧЕЊА КАРЦИНОМА ДОЈКЕ
Женски центар „Милица“ овогодишњу кампању организује уз покровитељство Министарства здравља и уз подршку локалних самоуправа, здравствених установа, удржења грађана… Како је наведено на сајту ове организације, веома важан резултат њиховог деловања је да су све терапије регистроване у Србији до 2024. постале доступне о трошку Фонда за лечење жена са раком дојке, а један од кључних помака јесте и децентрализација лечења карцинома дојке.
– Почетком ове године, терапија је уведена у више од 30 општих болница широм Србије, што је женама омогућило да се лече ближе свом месту становања. Тиме је смањена потреба за дугим путовањима, олакшана организација лечења, уштеђено драгоцено време и значајно побољшан квалитет живота пацијенткиња. Оно што не може да чека јесу иновативне терапије за лечење метастатског ХЕР2+ рака дојке, као и раног ХР+ХЕР2 карцинома са високим ризиком од повратка болести – наводе из Женског центра „Милица“ и надају да ће Фонд што пре позитивно да одговори на њихове иницијативе и омогући овим женама савремене терапије које могу значити дужи и квалитетнији живот.