ЗДРАВСТВЕНО СТАЊЕ ГРАДОНАЧЕЛНИКА СТАБИЛНО

Због здравствених тегоба, градоначелник Чачка Милун Тодоровић након хоспитализације у Општој болници у Чачку, због препорученог тока опоравка, упућен је на дијагностику и лечење у једној од здравствених установа у Београду. Његово тренутно стање је стабилно и под надзором је стручног медицинског тима.

У наредном периоду, у складу са препорукама лекара и потребним током опоравка, градоначелник неће бити у могућности да обавља своје редовне активности. До његовог повратка, све текуће обавезе и дужности преузима заменик градоначелника Владан Милић.

Кабинет градоначелника Чачка