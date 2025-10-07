Društvo

И СУНЦЕ, И ОБЛАЦИ, АЛИ ТОПЛИЈЕ

Прогноза времена за 8. октобар
(Извор: РХМЗ, РТС)

Фото: Дарка Симеуновић

 Среда: На северу Србије топлије, пре подне претежно сунчано, после подне уз променљиву облачност. У осталим пределима умерено и потпуно облачно, у источној и југоисточној Србији са кишом, на планинама са снегом, док ће у југозападним и јужним пределима местимично падати росуља. Престанак падавина очекује се после подне, а увече и разведравање. Ветар слаб и умерен, средином дана и јак, северни и северозападни.

Најнижа температура од 5 до 10 степени, а највиша од 11 степени на југоистоку до 18 степени на северу

Društvo Kultura

ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ РЕЦИТАТОРА „ПЕСНИЧЕ НАРОДА МОГ“

vladecaglas

Баћку у част да се проносе стихови најбољих! Општинско такмичење рецитатора „Песниче народа мог“ вишедеценијски је пратио посвећен водитељски и организаторски рад недавно преминулог глумца, редитеља и драматурга Радослава Баћка Букумировића. Овогодишња такмичења општинског и окружног нивоа неће испратити духовите и подстицајне речи Баћка који је желео да дух српске лире остане међу генерацијама младих! […]

Društvo

G. D.
Društvo

ЧАЧАНСКИ СТУДЕНТИ КРЕНУЛИ ПУТ КРАГУЈЕВЦА

Z. Ј.

Чачански студенти, јутрос око десет часова, испред Факултета техничких наука кренули су пешке пут Крагујевца, где ће се у суботу, на Сретење, придружити колегема из других градова из читаве Србије на протесту „Сретнимо се на Сретење“. Са студентима из Чачка, кренуле су и њихове колеге из Ужица, Краљева, Горњег Милановца и Новог Пазара. В. Ј.

