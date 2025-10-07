И СУНЦЕ, И ОБЛАЦИ, АЛИ ТОПЛИЈЕ

Прогноза времена за 8. октобар
(Извор: РХМЗ, РТС)
Среда: На северу Србије топлије, пре подне претежно сунчано, после подне уз променљиву облачност. У осталим пределима умерено и потпуно облачно, у источној и југоисточној Србији са кишом, на планинама са снегом, док ће у југозападним и јужним пределима местимично падати росуља. Престанак падавина очекује се после подне, а увече и разведравање. Ветар слаб и умерен, средином дана и јак, северни и северозападни.
Најнижа температура од 5 до 10 степени, а највиша од 11 степени на југоистоку до 18 степени на северу.