Svojom pričom kako biti među najboljima, još jedan uspešan đak pokazao nam je mudrost, ambicioznost, odgovornost i zrelost odrasle osobe. Iako je tek upisao Gimnaziju, Ivan Tanović, đak generacije Osnovne škole “Ratko Mitrović”, shvata da su veze među ljudima ono što je najvrednije u životu, a da se najbitnije stvari prepoznaju srcem.

– Za mene je velika čast biti đak generacije, ali i obaveza. Trudiću se da to i u budućnosti opravdam. Nije mi bilo teško da postignem dobre rezultate, jer sam se trudio da organizujem vreme što bolje mogu. Naravno, nije uvek bilo lako, ali sad kad je sve iza mene mislim da sam u svemu uživao – kaže naš mladi sagovornik.

Kao i njegovi vršnjaci, iz osnovne škole će pamtiti ekskurzije, izlete, druženja, razne zgode sa časova, šale sa drugovima:

– Ne bih nikoga izdvojio od nastavnika, svi su bili korektni i dobri i trudili se da nas podstaknu na učenje, druženje , zabavu. Osim školskog znanja koje su nam prenosili, svi nastavnici su nas učili i životu, šta je to što nas tek očekuje i kako da se ponašamo. Od njih, kao i iz porodice, poneo sam poruku da treba biti pošten, dobar, vredan i strpljiv. Ali, mislim da je presudnu ulogu u mom obrazovanju imala učiteljica Angelina Simeunović, koja je uspela da izvuče iz mene najbolje. Učio sam iz zadovoljstva, a ne zato što sam morao. Umela je i da nas pohvali, ali i da ukaže na ono što nije dobro. Uspela je da nas udruži, da pomažemo jedni drugima, učila nas je kako treba da podnesemo i poraz i pobedu.

U početku školovanja Ivan je išao na takmičenja iz više predmeta, ali najuspešniji je bio iz istorije i geografije. Na ovim takmičenjima osvajao je odlične rezultate.

– Upisao sam IT smer u Gimnaziji, koji je uveden tek ove godine. Smatram da je to budućnost, a osim toga to je i oblast koja mene najviše zanima, tako da ću u poslu programera najviše uživati. Od malena deo mog života je računar, u školi sam naučio da ga koristim u učenju, vežbanju i video sam značajne rezultate. Želim da saznam o tome što više, da napravim neki koristan program i ko zna šta još. Mislim da je posao programera za mene pravi izbor. Ali, biću otvoren i za druge izbore – priča Ivan o pozivu kojim bi voleo da se bavi, ali razmišljajući i o drugim životnim opcijama.

Iako se trenutno aktivno ne bavi sportom, uvek se trudi da vodi zdrav život. Sa društom rado igra košarku na obližnjem poligonu i kod kuće redovno vežba kako bi ostao u kondiciji. U slobodno vreme voli da igra igrice, kako kaže, možda i previše, ali, ipak, uz muziku se najbolje opušta.

– Potrudiću se da što bolje provedem letnji raspust, da se družim, da idem na more, da uživam… Malo sam nestrpljiv i znatiželjan da vidim kako će biti u srednjoj školi, pa 1. septembar očekujem više nego ranijih godina, kad mi je sve bilo poznato. Inače, smatram da je u životu važno da uvek pratimo svoje snove i da nikada ne odustajemo od svojih ciljeva – poručuje Ivan Tanović.

Istrajnost mladih ljudi, poput našeg sagovornika, mnogima može poslužiti kao inspiracija. Njihov cilj je da svoje snove pretvore u stvarnost.

N. R.