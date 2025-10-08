Сервисне информације из ЈКП „Водовод“ за 8. октобар

Sportski centar “Mladost”, koji 16. godinu za redom organizuje plivanje za Časni krst, pozvao je danas sve zainteresovane da se prijave za ovu manifestaciju do 15. januara. Prijavljivanje za ovu duhovno sportsku manifestacija, koja će se održati 19. januara na Bogojavljenje, moguće je u SC “Mladost”, ili putem telefona 064/641-2785 kod koordinatora Dragana Savkovića. Kako […]

