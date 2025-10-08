квар водовод
Grad

Сервисне информације из ЈКП „Водовод“ за 8. октобар

G. D. Komentara (0)

Сервисне информације из ЈКП „Водовод“ за 8. октобар

Јавно комунално предузеће „Водовод“ обавештава грађане о јутрошњим кваровима на водоводној мрежи у Пријевору, код бране „Парменац“ и у Доњој Трепчи код игралишта. На водоводну и канализациону мрежу прикључује се и пословно-стамбени објекат у Ломиној улици.

На тим локацијама је могуће редуковано снабдевање водом док трају радови.

– Молимо учеснике у саобраћају, да испоштују привремену вертикалну сигнализацију у току радова. У најкраћем року наше екипе трудиће се да отклоне квар на мрежи. Извињавамо се потрошачима због могућих неугодности услед редукованог снабдевања водом – саопштавају из „Водовода“.

За пријаву кварова и све додатне информације телефони: 5529-009 и 5561-571  од 7 до 15 часова, као и 5562-524 дежурни телефон 24 сата дневно.

Slične Vesti
Grad

Zečević: Za sada bez bojazni od izlivanja reka

I. М.

Republički hidrometeorološko zavod juče je najavio da su zbog obilnih padavina na bujičnim vodotocima gornjeg toka Zapadne Morave sa pritokama moguća manja lokalna izlivanja. Kako je danas rekao šef Štaba za vanredne situacije Bratislav Zečević situacija u našem gradu je pod kontrolom i nije zabeležen značajan porast vode. Tokom protekle noći zadužene ekipe su obilazile […]
Grad

POČELO PRIJAVLJIVANJE ZA BOGOJAVLJENSKU PLIVAČKU TRKU

I. М.

Sportski centar “Mladost”, koji 16. godinu za redom organizuje plivanje za Časni krst, pozvao je danas sve zainteresovane da se prijave za ovu manifestaciju do 15. januara. Prijavljivanje za ovu duhovno sportsku manifestacija, koja će se održati 19. januara na Bogojavljenje, moguće je u SC “Mladost”, ili putem telefona 064/641-2785 kod koordinatora Dragana Savkovića. Kako […]
Grad Kultura

INTERAKCIJA 2023 – svečana projekcija filmova snimljenih tokom Kampa

G. D.

INTERAKCIJA 2023 – svečana projekcija filmova snimljenih tokom Kampa Ponedeljak, 11. decembar 2023, u 20čVelika sala Kulturnog centra ČačakUlaz slobodan. Učesnici 18. Studentskog kampa u organizaciji NFC Filmarta su bili studenti filma iz 12 zemalja – Argentine, Brazila, Francuske Polinezije, Holandije, Indije, Izraela, Kine, Kolumbije, Nemačke, Švajcarske, Španije i Srbije. Snimali su kratke dokumentarce na […]

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.