Kишa и снег, температура до 7 степени

U republici Srbiji je do 15 časova 1. aprila 2020. registrovano je još 160 pozitivnih na korona virus, što do sada iznosi ukupno 1060 potvrđenih slučajeva COVID 19. Od poslednjeg izveštaja do 15 časova testirani su uzorci 810 osoba od kojih je 160 pozitivno i 650 negativno na novi korona virus.U poslednja 24 sata preminulo […]

