ПИЈАЦ
Društvo

ЧАЧАНСКИ ПИЈАЧНИ БАРОМЕТАР

G. D. Komentara (0)
Фото: Мима Зиндовић
     НАЗИВ РОБЕ  
Пројино брашно 150
Кромпир 100-120
Пасуљ 300-650
Паприка 140-350
Парадајз 100-170
Краставци 150-200
Тиквице 80
Цвекла 150
Спанаћ  
Купус 50-60
Целер 250-500
Першун веза 50
Шаргарепа 150-200
Зелени лист купуса 100
Зелена салата 80-100
Црни лук 100-120
Бели лук 800-1000
Шампињони 350-400
Броколи 250-300
Празилук 250
Карфиол 120-130
Плави патлиџан 100
Кисели купус 200-250
Млади лук (веза)  
Ротква  
Ротквице  
Боранија 300-400
Млади кромпир  
Крушке 150-300
Јабуке 100-220
Шљиве 120-150
Грожђе 150-250
Лубенице 30-40
Мед 1000-1300
Диње 100
Суве шљиве 500-600
Купине  
Вишња  
Трешње  
Кајсије  
Брескве 300-350
Јагоде  
Малине 1200
Лимун 320
Јужно воће (поморанџе,мандарине) 210-250
Лешници 1кг 1200-1500
Језгра ораси 1200
Очишћена живина 299-500
Јаја 10-20
Кајмак 1000-1500
Сир 500-900
Пршута 1500-3000
Сланина 800-1400
Суџук 1400
СТОЧНА ПИЈАЦА  
Телад  
Дебеле свиње  
Прасад  
Овце  
Јагњад  
Пшеница 40
Кукуруз 40
Јечам 40
ШАРАН 749
ЛИГЊЕ КОЛУТИЋИ 839
ОСЛИЋ ХЕК, БЕЛИ 479
ГИРИЦЕ 299
ОСЛИЋ ХЕК 599
ФИЛЕТ СОМА 549
СКУША 549
ХАРИНГА 399
ПАСТРМКА 799
ТОЛСТОЛОБИК 399

Slične Vesti
Društvo

Компанији „HRAM 032“ потребни радници за рад у производњи

G. D.

Компанији „HRAM 032“ потребни радници за рад у производњи Телефон: 062/8863891 Контакт особа: Сања Речевић Назив радног места: Радник у производњи Број извршилаца: 10 (десет) Опис посла: рад на цнц машинама за израду ПВЦ столарије Образовање: без обзира на занимање и степен стручне спреме Радно искуство: пожељно, није неопходно Место рада: Прислоница, Чачак Врста запослења: […]

Проф. др Светомир Стаменковић, председник Удружења пчелара „Чачак“
Društvo

УДРУЖЕЊЕ ПЧЕЛАРА „ЧАЧАК“: ПОСЛЕ 26 ГОДИНА, КОНАЧНО ДОБИЛИ СВОЈ ДОМ!

G. D.

СА РЕДОВНЕ ГОДИШЊЕ СКУПШТИНЕ УДРУЖЕЊА ПЧЕЛАРА „ЧАЧАК“ ПОСЛЕ 26 ГОДИНА, КОНАЧНО ДОБИЛИ СВОЈ ДОМ! У сали Института за воћарство у Чачку недавно је одржана редовна годишња Скупштина Удружења пчелара „Чачак“, на којој су сумирани резултати прошлогодишњег рада, а након тога уприличено је и предавање о пролећном развоју пчелињих друштава. Ово најважније окупљање пчелара, које се организује сваке године ради подношења извештаја […]
Društvo Privreda

СИМБИОЗА НАУКЕ И ПРАКСЕ

N. R.

УСПЕШНО РЕАЛИЗОВАНА РАДИОНИЦА “АСЕМБЛИРАЊЕ, ОПТИМИЗАЦИЈА И ТЕСТИРАЊЕ РАЧУНАРА” Фирма “Успон”, у сарадњи са Студентским парламентом Факултета техничких наука, у уторак 23. новембра, организовала је радионицу “Асемблирање, оптимизација и тестирање рачунара”. Циљ радионице је био да студенти ФТН-а, али и ђаци четвртог разреда Техничке и Машинско-саобраћајне школе стекну нова знања и искуства, кроз активну интеракцију са демонстраторима, са вишегодишњим искуством. Радионица је реализована кроз […]

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.