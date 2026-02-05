ОБЕЛЕЖЕН СВЕТСКИ ДАН БОРБЕ ПРОТИВ РАКА

Светски дан борбе против рака обележен је и у Чачку, на Градском тргу. Здравствени радници су изнова указали грађанима на основне мере превенције, а организоване су и контроле крвног притиска и нивоа шећера у крви.
Када је реч о малигним болестима, које су после кардиоваскуларних најзаступљеније, основне мере превенције су примарна и секундарна, подсећа др Данијела Парезановић, шеф Одељења за промоцију здравља Завода за јавно здравље Чачак.
– Више пута смо поновили да примарна превенција зависи од нас. Она подразумева здраву исхрану, редовну физичку активност, престанак пушњења, избегавање прекомерног излагања сунцу. Секундарна превенција обухвата скрининг прегледе за рано откривање карцинома грлића материце, дебелог црева и дојке. Они се спроводе у здравственим установама. Иако је најучесталији, не само код нас, него и у Европи, нема организованог скрининг прегледа на карцином плућа. Али, постоји пилот пројекат, односно, ЦТ снимање малом дозом зрачења која откривају и најситније промене. Тим снимањима су подвргнути људи који су у ризичној групи да оболе од карцинома плућа – навела је др Данијела Парезановић.
Према Националном програму, скрининг прегледима за рано откривање карцинома дојке требало би да буду подвргнуте жене од 50 до 69 година. Скрининг грлића материце, углавном, намењен је особама од 25 до 64, а дебелог црева од 50. до 70. године.
Према препоруци лекара, требало би бар једном годишње проверити крвну слику и урадити тест на окултно (скривено) крварење из дебелог црева. Та крварења нису видљива голим оком, а могу бити присутна.
– Скрининг методе су безболне, јефтине и свима доступне. Могу да открију промене карактеристичне за почетну фазу и да спасу животе. Не би смело да се догоди да иједна жена умре од рака грлића материце. Уколико је карцином благовремено откривен, већи је процента излечења – подсећа др Парезановић.
Светски дан борбе против рака, 4. фебруар, у Чачку су обележили Завод за јавно здравље, Дом здравља, Друштво за борбу против шећерне болести „Diabetes mellitus“ и Црвени крст. Као и увек, грађани су били врло заинтересовани за основне здравствене контроле, мерење притиска и новоа шећера у крви. Добили су и флајере који садрже основна упутства за превенцију малигних и осталих масовних, незаразних болести.