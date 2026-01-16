ПОШТОВАЊЕМ САОБРАЋАЈНИХ ПРОПИСА ИЗБЕГНИМО НЕСРЕЋЕ

Министарство унутрашњих послова апелује на све учеснике у саобраћају да доследно поштују саобраћајне прописе, користе прописану зимску опрему, прилагоде брзину кретања стању коловоза и временским условима и одржавају безбедно одстојање, како би се смањио ризик од настанка саобраћајних незгода.
У претходних неколико дана на путевима у Србији догодио се већи број тежих саобраћајних незгода које су у значајној мери настале као последица неповољних временских услова.
Према прогнозама надлежних метеоролошких служби, и у наредним данима очекују се отежани услови за одвијање саобраћаја услед кише, снега и појаве магле, што може довести до смањене видљивости, клизавих коловоза и продуженог зауставног пута возила.
Такође, имајући у виду да у понедељак почиње друго полугодиште за ученике основних и средњих школа, током викенда се очекује појачан интензитет саобраћаја на свим значајнијим путним правцима, што додатно може утицати на безбедност саобраћаја.
У циљу очувања безбедности свих учесника у саобраћају, припадници саобраћајне полиције ће у наредном периоду спроводити активности и мере појачаног присуства и контроле на најфреквентнијим путним правцима и на деоницама са повећаним ризиком од настанка саобраћајних незгода.
МУП