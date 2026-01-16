Društvo

ПОШТОВАЊЕМ САОБРАЋАЈНИХ ПРОПИСА ИЗБЕГНИМО НЕСРЕЋЕ

Z. Ј. Komentara (0)

Министарство унутрашњих послова апелује на све учеснике у саобраћају да доследно поштују саобраћајне прописе, користе прописану зимску опрему, прилагоде брзину кретања стању коловоза и временским условима и одржавају безбедно одстојање, како би се смањио ризик од настанка саобраћајних незгода.

У претходних неколико дана на путевима у Србији догодио се већи број тежих саобраћајних незгода које су у значајној мери настале као последица неповољних временских услова.

Према прогнозама надлежних метеоролошких служби, и у наредним данима очекују се отежани услови за одвијање саобраћаја услед кише, снега и појаве магле, што може довести до смањене видљивости, клизавих коловоза и продуженог зауставног пута возила.

Такође, имајући у виду да у понедељак почиње друго полугодиште за ученике основних и средњих школа, током викенда се очекује појачан интензитет саобраћаја на свим значајнијим путним правцима, што додатно може утицати на безбедност саобраћаја.

У циљу очувања безбедности свих учесника у саобраћају, припадници саобраћајне полиције ће у наредном периоду спроводити активности и мере појачаног присуства и контроле на најфреквентнијим путним правцима и на деоницама са повећаним ризиком од настанка саобраћајних незгода.

МУП

Slične Vesti
Društvo Uncategorized

ISPLATA REDOVNE I PRIVREMENE NOVČANE NAKNADE

G. D.

ISPLATA REDOVNE I PRIVREMENE NOVČANE NAKNADE Obaveštavamo vas da će se, preko Banke Poštanska štedionica, izvršiti isplata:  redovne novčane naknade nezaposlenim licima za februar 2021. godine u utorak 23. 03. 2021. godine,  privremene novčane naknade licima koja žive na i izvan teritorije AP Kosova i Metohije, za februar 2021. godine u sredu 24. […]
Društvo Kultura

ИСТРАЖИВАЊЕ ОДНОСА КЊИГЕ И ЛИКОВНИХ УМЕТНОСТИ

N. R.

СВЕЧАНО ОТВОРЕНО 10. МЕЂУНАРОДНО БИЈЕНАЛЕ ВИЗУЕЛНИХ УМЕТНОСТИ „БИБЛИОТЕКА  –  ОТВОРЕНА КЊИГА БАЛКАНА“ Десето Међународно бијеналне визуелних уметности „Библиотека – отворена књига Балкана“ ове године се одржава под тематским оквиром „Артбук музеј“ (Уметничка књига). Манифестација, коју реализује Центар за визуелна истраживања „Круг“ уз сарадњу са Културним центром Чачак и подршку локалне заједнице, свечано је отворена прошле […]
Društvo

ОБИЧАЈИ ЗА ПЕТРОВДАН

N. R.

ПЕТРОВДАНСКЕ ЛИЛЕ, НАЦИОНАЛНО НЕМАТЕРИЈАЛНО КУЛТУРНО НАСЛЕЂЕ Данас Српска православна црква и њени верници славе Дан светих апостола Петра и Павла, празник који је у нашем народу познат као Петровдан. Овим слављем завршава се Петровски пост и почиње причешће верника. Српска православна црква и њени верници 12. јула славе Дан светих апостола Петра и Павла, празник […]

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.