ПОГИНУО БИЦИКЛИСТА У САОБРАЋАЈНОМ УДЕСУ У ЈЕЖЕВИЦИ

Данас у преподневним сатима догодила се саобраћајна несрећа у месту Јежевица на старом путу Чачак Краљево. У несрећи су учествовали путничко возило и бициклиста који је колима Хитне помоћи превезен у чачанску болницу.
– У Општу болницу примљена јe мушка особа стара 71 годину повређена у саобраћајном удесу као бициклиста. Због тежине повреда и општег стања пацијента, примљен је у Јединицу интезивне неге ради даљег лечења, где је након свих мера лечења подлегао повредама – саопштено је из Болнице.
Нису познате околности под којима се догодила ова саобраћајна незгода.
В. Ј.