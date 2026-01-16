Hronika

ПОГИНУО БИЦИКЛИСТА У САОБРАЋАЈНОМ УДЕСУ У ЈЕЖЕВИЦИ

Z. Ј. Komentara (0)

Данас у преподневним сатима догодила се саобраћајна несрећа у месту Јежевица на старом путу Чачак Краљево. У несрећи су учествовали путничко возило и бициклиста који је колима Хитне помоћи превезен у чачанску болницу.

– У Општу болницу примљена јe мушка особа стара 71 годину повређена у саобраћајном удесу као бициклиста. Због тежине повреда и општег стања пацијента, примљен је у Јединицу интезивне неге ради даљег лечења, где је након свих мера лечења подлегао повредама – саопштено је из Болнице.

Нису познате околности под којима се догодила ова саобраћајна незгода.

В. Ј.

Slične Vesti
Hronika

,,Ако ти јаве: умро сам, ти знаш – ја то не умем.“

vladecaglas

Преминуо чачански професор Ненад Грујић ,, […] Па што бисмо се опраштали? Чега да нам је жао? Ако ти јаве: умро сам, ти знаш – ја то не умем. Љубав је једини ваздух који сам удисао. И осмех једини језик који на свету разумем…“(Бесмртна песма, Мирослав Антић) Међу стиховима Антићеве песме лебди и лик професора […]
Hronika Saobraćaj

Под дејством алкохола и кокаина ометао и угрозио службено лице

vladecaglas

Извор: ПУ Чачак Припадници Министарства унутрашњих послова у Чачку, по налогу Основног јавног тужилаштва, поднеће кривичну пријаву против двадесетједногодишњег мушкарца из овог града због постојања основа сумње да је извршио кривична дела угрожавање сигурности и ометање службеног лица у вршењу службене дужности. Он се сумњичи да је одгурнуо полицијског службеника и претио му када је […]

ПОЛИЦИЈА
Hronika

Полиција их ухапсила док су ископавали и крали телефонске каблове

G. D.

САОПШТЕЊЕ Министарства унутрашњих послова Припадници Министарства унутрашњих послова у Чачку ухапсили су тројицу мушкараца старости 34, 35 и 39 година из овог града, због постојања основа сумње да су извршили два кривична дела тешка крађа. Они се сумњиче да су у претходних седам дана, у два наврата, на подручју Чачка украли подземне каблове испуњене бакарном […]

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.