ПЛИВАЊЕ ЗА БОГОЈАВЉЕНСКИ КРСТ

Поводом Богојављења, који Српска православна црква обележава 19. јануара, у близини цркве Светог Козме и Дамјана у Будожељи код Ивањице ове године ће по први пут бити организована манифестација Пливање за Часни крст од 11 часова.
Заинтересовани пунолетни грађани могу да се пријаве за учешће до 17. јануара на број 060/1555924 – Никола или путем онлајн пријаве, која је доступна на следећем линку: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScaIMbojOqTHvQLGypsv98yiQK7QbYXWzuKNSXgpTRsqBe9VA/viewform?usp=publish-editor
Организатор ће обезбедити обавезан здравствени преглед, а такмичари ће бити контактирани ради договора о термину.
Организатор манифестације је Туристичка организација општине Ивањица, у сарадњи са Домом културе Ивањица, а уз подршку Општине Ивањица.
За безбедност учесника биће задужени Црвени крст, Дом здравља и Полицијска станица Ивањица.
Овај обичај, који се практикује широм православног света, симболично представља Христово крштење и победу вере и духовне истрајности.
Ј.С.