Društvo

ПЛИВАЊЕ ЗА БОГОЈАВЉЕНСКИ КРСТ

Z. Ј. Komentara (0)

Поводом Богојављења, који Српска православна црква обележава 19. јануара, у близини цркве Светог Козме и Дамјана у Будожељи код Ивањице ове године ће по први пут бити организована манифестација Пливање за Часни крст од 11 часова.

Заинтересовани пунолетни грађани могу да се пријаве за учешће до 17. јануара на број 060/1555924 – Никола или путем онлајн пријаве, која је доступна на следећем линку: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScaIMbojOqTHvQLGypsv98yiQK7QbYXWzuKNSXgpTRsqBe9VA/viewform?usp=publish-editor

Организатор ће обезбедити обавезан здравствени преглед, а такмичари ће бити контактирани ради договора о термину.

Организатор манифестације је Туристичка организација општине Ивањица, у сарадњи са Домом културе Ивањица, а уз подршку Општине Ивањица.

За безбедност учесника биће задужени Црвени крст, Дом здравља и Полицијска станица Ивањица.

Овај обичај, који се практикује широм православног света, симболично представља Христово крштење и победу вере и духовне истрајности.

                                                                                                                                            Ј.С.

Slične Vesti
Društvo

Девети мај – Дан победе над фашизмом и Дан Европе

G. D.

Девети мај – Дан победе над фашизмом и Дан Европе Поводом обележавања 77. годишњице Дана победе над фашизмом у Другом светском рату, данас, у 11,00 часова, биће одржана церемонија полагања венаца и одавања почасти  на Спомен парку борбе и победе.Церемонија се организује у знак сећања на војнике и цивиле страдале у борбама за ослобођење земље […]
Aktuelno Društvo

POSLOVNI PUT RADOSAVA GRUJOVIĆA, VLASNIKA FIRME “PRECISION”

I. М.

“Blagost pobeđuje čvrstinu. Ono što je pokornije uvek je pretpostavljeno onome što je nepokolebljivo. To je princip kontrole, tako što se ide uz promene, odnosno upravlja se njima uz prilagođavanje.” Ove reči drevnog filozofa Lao Cea možda najbolje opisuju poslovni put uspešnog čačanskog privrednika Radosava Grujovića, vlasnika preduzeća “Precision”. O dobrom radu ovog tihog i […]
Društvo Oglasi

„VAPEKS“: POTREBNI RADNICI U PROIZVODNJI

G. D.

Kompanija: VAPEKS D.O.O. Čačak Radonje Golubovića Goluba br. 9 Kompaniji Vapeks d.o.o iz Čačka potrebno je više izvršilaca na sledećoj poziciji: RADNICI  U PROIZVODNJI Kvalifikacija: bez obzira na zanimanje i stručnu spremu Mesto rada: Čačak Radno iskustvo: Iskustvo u obavljanju istih ili sličnih poslova (prednost) Vrsta radnog odnosa: određeno vreme, sa mogućnošću prelaska na neodređeno […]

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.