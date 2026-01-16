ПЛИВАЊЕ ЗА БОГОЈАВЉЕНСКИ КРСТ

“Blagost pobeđuje čvrstinu. Ono što je pokornije uvek je pretpostavljeno onome što je nepokolebljivo. To je princip kontrole, tako što se ide uz promene, odnosno upravlja se njima uz prilagođavanje.” Ove reči drevnog filozofa Lao Cea možda najbolje opisuju poslovni put uspešnog čačanskog privrednika Radosava Grujovića, vlasnika preduzeća “Precision”. O dobrom radu ovog tihog i […]

Подели ово: Твитер

Фејсбук

