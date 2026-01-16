Hronika

ЈЕДНА ОСОБА ПОГИНУЛА, СЕДАМ ПОВРЕЂЕНО У УДЕСУ ИСПРЕД ТУНЕЛА „МУЊИНО БРДО”

Z. Ј. Komentara (0)

Укупно седам пацијената повређених у саобраћајном удесу на ауто-путу „Милош Велики” примљено је у Општу болницу Чачак. Једна особа подлегла је повредама.

– Мушка особа стара 57 година примљена у тешком општем стању, након реанимације у Јединици интезивног лечења подлегла је повредама због задобијене политрауме. Две женске особе старе 52 године и 57 година због повреда грудног коша примљене су на одељење Хирургије. Три мушке особе старости 28 година, 39 година и 46 година након одрађене дијагностике примљене су на одељење Хирургије ради даље опсервације. Мушкарац стар 64 године након одрађене дијагностике пуштен је на даље лечење – саопштила је ПР Служба чачанске болнице.

Ланчани судар догодио се јутрос око осам часова на ауто-путу „Милош Велики“, испред тунела „Муњино Брдо“ у месту Крстац, а саобраћај на тој деоници неколико сати био је у прекиду.

В. Ј.

Slične Vesti
Hronika

Uhapšen Beograđanin u Čačku zbog proizvodnje i prodaje heroina

I. М.

Pripadnici čačanske policije uhapsili su G. J. (45) iz Beograda, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga. Policija je u okolini Čačka, u prtljažniku automobila “sitroen“ kojim je upravljao osumnjičeni, pronašla oko 103 grama heroina i 305 grama smese koja služi za uvećanje mase heroina. […]

полиција
Hronika

Возио са 3,92 промила алкохола у крви!

G. D.

Саопштење МУП-а, ПУ Чачак Припадници саобраћајне полиције у Чачку, током редовне контроле, зауставили су синоћ у Парменцу тридесетчетворогодишњег мушкарца из овог града, који је управљао аутомобилом „шкода“ са 3,92 промила алкохола у организму. Возачу је одређено задржавање до 12 сати и против њега ће, због прекршаја насилничка вожња, бити поднета прекршајна пријава.
Hronika

Pripadnici Civilne zaštite u potrazi za Snježanom Zoranović

I. М.

Pripadnici Civilne zaštite pozivaju sve Čačane da se uključe se u potragu za nestalom Snježanom Zoranović ili ukoliko imaju informaciju o njoj da jave Policijskoj upravi Čačak na 192 ili Situacionom centru grada Čačka na 0800 112 032. U akciji učestvuju i pripadnici jedinica Civilne zaštite grada Čačka.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.