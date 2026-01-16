ЈЕДНА ОСОБА ПОГИНУЛА, СЕДАМ ПОВРЕЂЕНО У УДЕСУ ИСПРЕД ТУНЕЛА „МУЊИНО БРДО”

Укупно седам пацијената повређених у саобраћајном удесу на ауто-путу „Милош Велики” примљено је у Општу болницу Чачак. Једна особа подлегла је повредама.
– Мушка особа стара 57 година примљена у тешком општем стању, након реанимације у Јединици интезивног лечења подлегла је повредама због задобијене политрауме. Две женске особе старе 52 године и 57 година због повреда грудног коша примљене су на одељење Хирургије. Три мушке особе старости 28 година, 39 година и 46 година након одрађене дијагностике примљене су на одељење Хирургије ради даље опсервације. Мушкарац стар 64 године након одрађене дијагностике пуштен је на даље лечење – саопштила је ПР Служба чачанске болнице.
Ланчани судар догодио се јутрос око осам часова на ауто-путу „Милош Велики“, испред тунела „Муњино Брдо“ у месту Крстац, а саобраћај на тој деоници неколико сати био је у прекиду.
В. Ј.