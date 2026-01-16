Društvo

REPERTOAR BIOSKOPA CINE GRAND BIG ČAČAK DO 21 JANUARA

Četvrtak 15. i petak 16. 1.

Saučesnici – 21:30

Porodica po ugovoru – 19:30

La Grazia – 17:00

Šavoglavko i čudovišna družina, Sinh. – 16:00

Avatar: Vatra i pepeo, 3D –  20:00

Sunđer Bob: Prokletstvo pirata, Sinh. – 18:00 

Zootropolis 2, Sinh. – 14:45  

Subota 17. i nedelja 18. 1.

Saučesnici – 21:30

Porodica po ugovoru – 19:30

La Grazia – 17:00

Šavoglavko i čudovišna družina, Sinh. –  16:00

Avatar: Vatra i pepeo, 3D –  20:00

Yugo Florida – 17:50

Sunđer Bob: Prokletstvo pirata, 3D, Sinh. – 12:00, 14:00  

Hajduk u Beogradu – 12:30

Zootropolis 2, Sinh. – 14:45   

Ponedeljak 19. utorak 20. sreda 21. 1.

Saučesnici – 21:30

Porodica po ugovoru – 19:30

La Grazia – 17:00

Šavoglavko i čudovišna družina, Sinh. – 16:00

Avatar: Vatra i pepeo, 3D –  20:00

Sunđer Bob: Prokletstvo pirata, Sinh. – 18:00 

Zootropolis 2, Sinh. – 14:45 

