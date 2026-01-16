REPERTOAR BIOSKOPA CINE GRAND BIG ČAČAK DO 21 JANUARA

Četvrtak 15. i petak 16. 1.
Saučesnici – 21:30
Porodica po ugovoru – 19:30
La Grazia – 17:00
Šavoglavko i čudovišna družina, Sinh. – 16:00
Avatar: Vatra i pepeo, 3D – 20:00
Sunđer Bob: Prokletstvo pirata, Sinh. – 18:00
Zootropolis 2, Sinh. – 14:45
Subota 17. i nedelja 18. 1.
Saučesnici – 21:30
Porodica po ugovoru – 19:30
La Grazia – 17:00
Šavoglavko i čudovišna družina, Sinh. – 16:00
Avatar: Vatra i pepeo, 3D – 20:00
Yugo Florida – 17:50
Sunđer Bob: Prokletstvo pirata, 3D, Sinh. – 12:00, 14:00
Hajduk u Beogradu – 12:30
Zootropolis 2, Sinh. – 14:45
Ponedeljak 19. utorak 20. sreda 21. 1.
Saučesnici – 21:30
Porodica po ugovoru – 19:30
La Grazia – 17:00
Šavoglavko i čudovišna družina, Sinh. – 16:00
Avatar: Vatra i pepeo, 3D – 20:00
Sunđer Bob: Prokletstvo pirata, Sinh. – 18:00
Zootropolis 2, Sinh. – 14:45