Grad

ПРАВОСЛАВНИ МОЛИТВЕНО-ПОКАЈНИЧКИ ХОД НА КРСТОВДАН

Z. Ј. Komentara (0)

Недеља, 18. јануар. Окупљање у порти Цркве Светог кнеза Лазара на брду Љубићу у 11:30 часова. Пролазак поред храмова Вазнесења Господњег и Успења Пресвете Богородице. Крајње одредиште је споменик палим жртвама поред „Борчевог“ стадиона. Организатор Група грађана „Добротољубље”.

После окупљања и поласка код Цркве Светог цара Лазара, литије ће се кретати улицама Драгослава Бојића, Ђорђа Томашевића, Бате Јанковића до Храма вазнесења Господњег у центру града. Потом, ход ће бити настављен Господар Јовановом, улицама Војводе Степе, Светог Саве, Булеваром Вука Караџића, Омладинском, Владике Николаја, Светогорском до Цркве Успења Пресвете Богородице код Основне школе „Ратко Митровић“. На путу до споменика код „Борчевог“ стадиона, литије ће поново пролазити Улицом војводе Степе, затим Илије Гарашанина до крајњег одредишта. Како најављују организатори, у градским улицама којима верници буду пролазили, саобраћај се одвијати једном коловозном траком.

Учесници Крсног хода прећи ће раздаљину дугу 8,8 километара. Организатори позивајуљуде који не могу дуго да пешаче да им се придруже код Цркве Вазнесења Господњег, око 13 часова.

Slične Vesti
Aktuelno Grad

BIĆE POTREBNI BONOVI ZA NARODNU KUHINJU

I. М.

Crveni krst je za ovu godinu podneo zahtev u iznosu od 21 milion za obavljanje svojih usluga, istakao je gradski većnik Dragomir Šipetić. – Dogovorili smo se da Crvenom krstu odobrimo finansiranje prva tri meseca, kako ne bi obustavili svoje aktivnosti, a da u međuvremenu od njih pribavimo određene podatke – kaže Šipetić i navodi […]

бебе 2
Društvo Grad Zdravstvo

На Ивањдан рођене ДВЕ ДЕВОЈЧИЦЕ

G. D.

Јуче су у Породилишту чачанске Болнице рођене ДВЕ ДЕВОЈЧИЦЕ. Породилиште Опште болнице Чачак „покрива“ подручје града Чачка, лучанске и ивањичке општине. Извор: Ча глас
Grad

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА ПРВА У СРБИЈИ ДОБИЛА МЕЈКЕРС ЛАБ

Z. Ј.

За опремање новог, савременог и иновативног кабинета велике заслуге припадају ученицима. Њихов првенац ”Бренер” постигао је врло запажен успех на државном такмичењу ученичких компанија. Резултат тога је и нови простор у коме ће моћи да истражују, повезују знање, развијају пословне идеје, сарађују са институцијама, предузетницима и широм друштвеном заједницом. У новој лабораторији биће одржаване радионице, […]

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.