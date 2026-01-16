ПРАВОСЛАВНИ МОЛИТВЕНО-ПОКАЈНИЧКИ ХОД НА КРСТОВДАН

Недеља, 18. јануар. Окупљање у порти Цркве Светог кнеза Лазара на брду Љубићу у 11:30 часова. Пролазак поред храмова Вазнесења Господњег и Успења Пресвете Богородице. Крајње одредиште је споменик палим жртвама поред „Борчевог“ стадиона. Организатор Група грађана „Добротољубље”.
После окупљања и поласка код Цркве Светог цара Лазара, литије ће се кретати улицама Драгослава Бојића, Ђорђа Томашевића, Бате Јанковића до Храма вазнесења Господњег у центру града. Потом, ход ће бити настављен Господар Јовановом, улицама Војводе Степе, Светог Саве, Булеваром Вука Караџића, Омладинском, Владике Николаја, Светогорском до Цркве Успења Пресвете Богородице код Основне школе „Ратко Митровић“. На путу до споменика код „Борчевог“ стадиона, литије ће поново пролазити Улицом војводе Степе, затим Илије Гарашанина до крајњег одредишта. Како најављују организатори, у градским улицама којима верници буду пролазили, саобраћај се одвијати једном коловозном траком.
Учесници Крсног хода прећи ће раздаљину дугу 8,8 километара. Организатори позивајуљуде који не могу дуго да пешаче да им се придруже код Цркве Вазнесења Господњег, око 13 часова.