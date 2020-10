GRADSKO VEĆE USVOJILO DEVETOMESEČNI IZVEŠTAJ O IZVRŠENJU BUDŽETA

Na današnjoj, petoj po redu, sednici Gradskog veća razmatran je i usvojen izveštaj o izvršenju budžeta Grada Čačka za period od 1. janura do 30. septembra.



Kako je naveo gradonačelnik Čačka Milun Todorović, izvršenje budžeta u devetomesečnom periodu iznosi 55,37 odsto u odnosu na osnovnu odluku, prema kojoj budžetski prihodi iznose 4. 692.000.000 dinara.

-Prihodovali smo 2.575.000.000, što je 55,37 procenata izvršenja budžeta. Rashod gradske kase je 2.495.000.000, to jest 51,02 odsto. Kao što se vidi, budžet je stabilan – mnogo više prihodujemo nego što trošimo. Vodimo računa o sredstvima, ove godine vraćamo 51.000.000 dinara kreditnog zaduženja, a 29.500.000 dinara smo se zadužili. Najveći prihod u prvih devet meseci je ostvaren od poreza na zarade – 1.078.000.000 dinara. Očekivali smo dosta više od ovog poreza, ali je, nažalost, u martu proglašena pandemija korona virusa, tako da je iz meseca u mesec taj prihod bivao sve manji i manji. Mikro, mala i srednja preduzeća su iskoristila mogućnost reprograma poreza na zarade na 24 mesečne rate od janura 2021. godine. To i jeste glavni razlog zbog koga smo uradili rebalans budžeta, prvi i jedini u ovoj godini i uspećemo do kraja 2020. da sačuvamo stabilnost gradske kase – naglasio je gradonačelnik Čačka.



Centar za socijalni rad od januara u poslovnoj zgradi Halk banke



Većnici su, izmedju ostalog,, utvrdili i predlog rešenja o pribavljanju u javnu svojinu poslovne zgrade Halk banke u centru Čačka. Kako je naveo gradonačelnik Čačka Milun Todorović, pregovori o preuzimanju zgrade Halk banke trajali su dve i po godine.

-Potpisivanje ugovora o prenošenju imovine Halk banke u posed Grada Čačka kasni iz administrativnih razloga. Imali smo iz februara odluku Skupštine grada, ali zbog pandemije nismo uspeli da u roku od 60 dana potpišemo ugovor kod javnog beležnika. Nadam se da ćemo to uspeti da uradimo tokom ove ili naredne sedmice. Cena je 1.687.000 evra za 3.150 metara kvadratnih neto površine sa zemljištem, ali Grad će na deset godina i jedan mesec izdavati 258 kvadrata u prizemlju gde su šalteri i oko 299 metara kvadratnih u suterenu banke. Za taj period korišćenja prostora biće avansno uplaćeno 530.000 evra, što je praktično prva rata za kupovinu Halk banke. Grad postaje vlasnik cele zgrade odmah po uplati prve rate i imamo mogućnost da od januara krenemo sa useljenjom Centra za socijalni rad i ostalih službi – rekao je Todorović.



APEL GRADJANIMA DA POŠTUJU PREPORUKE ZDRAVSTVENE STRUKE



Odgovarajući na pitanja novinara o epidemiološkoj situaciji na području Grada Čačka, Todorović je rekao da od 37 uzetih uzoraka korona virus nije potvrđen ni kod jedne osobe. Kada je reč o šestoro zaraženih, čiji su rezultati sa testiranja stigli tokom vikenda, a od kojih su četvoro Čačani, te osobe su izolovane i pod nadzorom.

Gradonačelnik Čačka je apelovao na građane da poštuju sve preporučene mere i da smanje okupljanja u sopstvenoj režiji, kako bi se ublažio treći talas korone.

V. S.