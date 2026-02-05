Društvo

У ПОЖАРУ У БРЕСНИЦИ ИЗГОРЕЛА ПОРОДИЧНА КУЋА

Z. Ј. Komentara (0)

Породици Тодоровић, из чачанског села Бресница, из засеока Дачовићи, у уторак, 3. фебруара, изгорела је породична кућа. Тодровићи су живели у граду, а након рођења ћерке одлучили су да живот наставе на селу, претходних година сређивали су спрат на кући, који је у потпуности изгорео.

– Све се догодило у уторак, после подне. Отишао сам на посао, супруга и ћерка од шест година су остале код куће. Супруга ме позвала након неколико минута и рекла ми да је избио пожар на спрату. Одмах сам позвао ватрогасце који су убрзо дошли и вратио се кући. На кући је настала тотална материјална штета, успели смо да изнесемо неколико џакова са дечијим стварима – рекао је Драган Тодоровић.

За свега неколико минута, све што су претходних година улагали, како би пристојно могли живети, нестало је. Иако је штета велика, Тодоровићи су срећни јер у пожару нико није повређен, тако да се све остало временом може надокнадити.

– У року од 15 минута скоро да је све потпуно уништено. Била сам у кући када сам чула да нешто пуцкета и када сам изашла напоље, имала сам шта да видим, горео је плафон на спрату од оџака. Одмах сам извела ћерку из куће и вратила се да покупим само оно најосновније, да спасем било шта. Супруг и момцима из села избацивали су ствари, како бисмо било шта успели да сачувамо, али око 80 одсто је уништено. Кућа је сада неупотребљива, изгорео је цео спрат. Дане проводимо чистећи приземље у нади да се нешто може средити и искористити – рекла је Слађана Тодоровић.

Тодоровићи дају све од себе како би се вратили нормалном животу, али ни сами не знају одакле кренути. Снашли су се за преноћиште, али им свакако треба решење проблема.

Овој породици сада је потребно много тога, грађевински материјал, намештај, покућство, како би све кренули испочетка, јер кућа која је оштећена у пожару, скоро да уопште није функционална.  

Уколико желите да помогнете породици Тодоровић, то можете учинити уплатом на жиро рачун: 325-9300701314995-36 или их позвати на број: 064/33-84-294.

Фото: Мирјана Ђ. М.

Виолета Јовичић

Slične Vesti
Društvo

Od 1. januara penzije će biti veće za 5,9 odsto

I. М.

Od 1. januara sledeće godine penzije će biti veće za 5,9 odsto, na osnovu švajcarske formule, naveo je za RTS ministar finansija Siniša Mali. Dodao je da će biti i povećanja plata u javnom sektoru. Ističe da će od 1. januara plate povećane za pet odsto dobiti medicinski radnici, dok će ostali zaposleni u javnom […]
Društvo

ODRŽAN PRIJEMNI NA FTN U ČAČKU

I. М.

Na Fakultetu tehničkih nauka u Čačku danas je održan prijemni ispit za upis u prvu godinu studija. Za studiranje na šest studijskih programa osnovnih akademskih i integrisanih akademskih studija konkurisalo je 306 kandidata. Kandidati su, kao i prethodne godine, najveće interesovanje pokazali za studije Informacionih tehnologija, gde ima mesta za 120 studenata za studije iz […]

СЕРВИС
Društvo

СЕРВИСНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ за СРЕДУ, 27. октобар

G. D.

СЕРВИСНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ за СРЕДУ, 27. октобар ПОРОДИЛИШТЕЈуче су у Породилишту чачанске Болнице рођене ДВЕ ДЕВОЈЧИЦЕ.ХИТНА ПОМОЋЈуче је обављено 17 прегледа у амбуланти и 41 кућна посета.АУТОБУСКИ САОБРАЋАЈАутобуси на градским, приградским и међуградским линијама саобраћају по реду вожње.ДЕЖУРНА АПОТЕКАДежурна апотека је „Др Драгиша Мишовић“.ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈАЗбог раскреса растиња у зони далековода без електричне енергије биће потрошачи у Качулицама […]

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.