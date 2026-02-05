У ПОЖАРУ У БРЕСНИЦИ ИЗГОРЕЛА ПОРОДИЧНА КУЋА

Породици Тодоровић, из чачанског села Бресница, из засеока Дачовићи, у уторак, 3. фебруара, изгорела је породична кућа. Тодровићи су живели у граду, а након рођења ћерке одлучили су да живот наставе на селу, претходних година сређивали су спрат на кући, који је у потпуности изгорео.
– Све се догодило у уторак, после подне. Отишао сам на посао, супруга и ћерка од шест година су остале код куће. Супруга ме позвала након неколико минута и рекла ми да је избио пожар на спрату. Одмах сам позвао ватрогасце који су убрзо дошли и вратио се кући. На кући је настала тотална материјална штета, успели смо да изнесемо неколико џакова са дечијим стварима – рекао је Драган Тодоровић.
За свега неколико минута, све што су претходних година улагали, како би пристојно могли живети, нестало је. Иако је штета велика, Тодоровићи су срећни јер у пожару нико није повређен, тако да се све остало временом може надокнадити.
– У року од 15 минута скоро да је све потпуно уништено. Била сам у кући када сам чула да нешто пуцкета и када сам изашла напоље, имала сам шта да видим, горео је плафон на спрату од оџака. Одмах сам извела ћерку из куће и вратила се да покупим само оно најосновније, да спасем било шта. Супруг и момцима из села избацивали су ствари, како бисмо било шта успели да сачувамо, али око 80 одсто је уништено. Кућа је сада неупотребљива, изгорео је цео спрат. Дане проводимо чистећи приземље у нади да се нешто може средити и искористити – рекла је Слађана Тодоровић.
Тодоровићи дају све од себе како би се вратили нормалном животу, али ни сами не знају одакле кренути. Снашли су се за преноћиште, али им свакако треба решење проблема.
Овој породици сада је потребно много тога, грађевински материјал, намештај, покућство, како би све кренули испочетка, јер кућа која је оштећена у пожару, скоро да уопште није функционална.
Уколико желите да помогнете породици Тодоровић, то можете учинити уплатом на жиро рачун: 325-9300701314995-36 или их позвати на број: 064/33-84-294.
Фото: Мирјана Ђ. М.
Виолета Јовичић