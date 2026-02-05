култ 123
КУЛТУРНИ ЦЕНТАР ЧАЧАК – ПРОГРАМ ОД 6. ДО 12. ФЕБРУАРА

ПЕТАК, 6. ФЕБРУАР – ИЗЛОЖБА СЛИКА НАЂЕ МИЛИВОЈЕВИЋ

Ова изложба представља сегмент докторског уметничког пројекта Нађе Миливојевић, младе уметнице из Београда. Слике су настале у периоду од 2022. до 2024. године, комбинованом техником на платну.

Организација: Ликовни програм

Ликовни салон у 19.00 часова

УТОРАК, 10. ФЕБРУАР – МЕНТАЛНА ОТПОРНОСТ У ВРЕМЕНУ ХРОНИЧНЕ НЕИЗВЕСНОСТИ – предавање

У последњих неколико година, ментално здравље је постало једна од најчешће помињаних тема у јавности. У савременом свету суочавамо се са сталним променама, непредвидивим догађајима који нас држе у стању трајне неизвесности. На предавању ћемо говорити о томе како градити и одржавати менталну отпорност када неизвесност постаје норма, а не изузетак. Публика ће добити увид у практичне стратегије за јачање психолошке стабилности, технике управљања стресом и анксиозношћу, као и начине да се из позиције немоћи пређе у активно прилагођавање новим околностима. Разговараће се и о томе како разликовати оно што можемо контролисати, од онога што не можемо, како неговати флексибилност ума без губитка личних вредности, и како изградити унутрашње ресурсе који нас чине отпорнијим на спољашње турбуленције. Предавање је намењено свима који траже начине да сачувају ментално здравље и осећај сигурности у себи упркос нестабилности света око нас.

Гости: ЈАСМИНА КАНДИЋ ШИПЕТИЋ, специјалиста медицинске психологије и психотерапеут и ДЕЈАНА КИЋАНОВИЋ, дипломирани психолог и психотерапеут.

Организација: Културно – образовни програм

Мала сала у 19.30 часова

Slične Vesti
Kultura

У Уметничкој галерији приказан филм „Наш брат Богић“

admin

Дугометражни документарни филм „Наш брат Богић“ аутора Братислава Јевтовића приказан је синоћ, 14. марта у Уметничкој галерији „Надежда Петровић“ у Чачку. Филм говори о уметничком делу и психолошком профилу Богића Рисимовића Рисима, а пројекција је уприличена на дан уметниковог рођења. Стваралаштво Богића Рисимовића Рисима је поетски и стилски заокружена целина која га карактером, квалитетом и […]
Grad Kultura Kultura

СВЕЧАНО ОТВОРЕНА ИЗЛОЖБА „КОЛЕКЦИЈА КАО ОГЛЕДАЛО“ (фоторепортажа)

G. D.

У Уметничкој галерији „Надежда Петровић“ вечерас је свечано отворена изложба ,,Колекција као огледало. Модернизам у делима из Галерије Матице српске“ као увод у програме који ће се реализовати током 2023. године у оквиру обележавања Националне престонице културе. На свечаном отварању, присутнима су се обратили Бранко Ћаловић, директор Уметничке галерије „Надежда Петровић“, др Тијана Палковљевић Бугарски, […]
Društvo Kultura

СЈАЈАН КОНЦЕРТ ДЕЧИЈЕГ ХОРА “ИРМОС”

N. R.

“НАШЕ НЕБО И У ЊЕМУ ГРАД” Поводом Спасовдана, храмовне и градске славе Града Чачка, Дечији хор “Ирмос”, приредио је концерт, под називом “Наше Небо и у њему Град”. На концерту одржаном прошле среде, 12. јуна, у Великој сали Културног центра, подједнако су уживали и мали хористи, и гости, и публика. Дечији хор “Ирмос” је на […]

