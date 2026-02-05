КУЛТУРНИ ЦЕНТАР ЧАЧАК – ПРОГРАМ ОД 6. ДО 12. ФЕБРУАРА

ПЕТАК, 6. ФЕБРУАР – ИЗЛОЖБА СЛИКА НАЂЕ МИЛИВОЈЕВИЋ
Ова изложба представља сегмент докторског уметничког пројекта Нађе Миливојевић, младе уметнице из Београда. Слике су настале у периоду од 2022. до 2024. године, комбинованом техником на платну.
Организација: Ликовни програм
Ликовни салон у 19.00 часова
УТОРАК, 10. ФЕБРУАР – МЕНТАЛНА ОТПОРНОСТ У ВРЕМЕНУ ХРОНИЧНЕ НЕИЗВЕСНОСТИ – предавање
У последњих неколико година, ментално здравље је постало једна од најчешће помињаних тема у јавности. У савременом свету суочавамо се са сталним променама, непредвидивим догађајима који нас држе у стању трајне неизвесности. На предавању ћемо говорити о томе како градити и одржавати менталну отпорност када неизвесност постаје норма, а не изузетак. Публика ће добити увид у практичне стратегије за јачање психолошке стабилности, технике управљања стресом и анксиозношћу, као и начине да се из позиције немоћи пређе у активно прилагођавање новим околностима. Разговараће се и о томе како разликовати оно што можемо контролисати, од онога што не можемо, како неговати флексибилност ума без губитка личних вредности, и како изградити унутрашње ресурсе који нас чине отпорнијим на спољашње турбуленције. Предавање је намењено свима који траже начине да сачувају ментално здравље и осећај сигурности у себи упркос нестабилности света око нас.
Гости: ЈАСМИНА КАНДИЋ ШИПЕТИЋ, специјалиста медицинске психологије и психотерапеут и ДЕЈАНА КИЋАНОВИЋ, дипломирани психолог и психотерапеут.
Организација: Културно – образовни програм
Мала сала у 19.30 часова