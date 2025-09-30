Јуче рођене две бебе – ДЕЧАК И ДЕВОЈЧИЦА

Јуче су у Породилишту Опште болнице Чачак на свет дошле ДВЕ БЕБЕ, ЈЕДАН ДЕЧАК И ЈЕДНА ДЕВОЈЧИЦА.
ПОСЕТА МИНИСТРА ЗДРАВЉА ПРОФ.ДР ДАНИЦЕ ГРУЈИЧИЋ ОПШТОЈ БОЛНИЦИ ЧАЧАК
ИЗВОР: пр Опште болнице Чачак Према информацијама из Опште болнице Чачак, министар здравља проф. Др Даница Грујичић најавила је обилазак ове здравствене установе у понедељак, 27. фебруара. О детаљима посете и утисцима проф. др Данице Грујичић следе у понедељак, након посете, додатне информације.
Разлози за рано тестирање на алергију најмлађих
Због лета усред пролећа неки су уморни, малаксали, варира им притисак и имају низ других здравствених тегоба. На те промене реагују и деца, а о томе које су најчешће здравствене тегобе због којих их родитељи доводе на преглед, говорила је др Снежана Рсовац из Дечје клинике у Тиршовој. Зашто је за најмлађе важно што раније […]