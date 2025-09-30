ДРУШТВО ПЧЕЛАРА „ИВАЊИЦA“ ПОКЛОНИЛО ТРИ КОШНИЦЕ ПЧЕЛА ЧАЧАНСКОМ ИНСТИТУТУ ЗА ВОЋАРСТВО
ВРЕМЕ ЈЕ ЗА ОБНОВУ ТРАДИЦИЈЕ ПЧЕЛАРЕЊА
Друштво пчелара „Ивањица“ је прошле седмице Институту за воћарство у Чачку поклонило три кошнице пчела. Ова донација је, сасвим очигледно, стигла на праву адресу, јер су запослени у овој реномираној научно-истраживачкој установи неких ранијих година, поред свог стандардног ангажовања, успевали да се успешно баве и пчеларством. Судећи по позитивним реакцијама на леп гест ивањичких пчелара, у Институту су савим спремни да обнове лепу традицију пчеларења, јер пчеларство и воћарска производња представљају симбиозу и искључиво на тај начин могу дати добре финансијске резултате.
Захваљујући ивањичким пчеларима, у чачанском Институту за воћарство ће традиција пчеларења бити обновљена, каже директор др Дарко Јевремовић, посебно истичући да су пчеле главни опрашивачи готово свих пољопривредних култура, укључујући и воћарство.
– Пчеле су изузетно значајне за производњу хране и због тога их треба чувати. Драго нам је што ћемо баш сада, захваљујући овој врло корисној донацији Друштва пчелара „Ивањица“, бити у прилици да обновимо пчеларску традицију коју је наш Институт неговао годинама. Некада смо овде имали пуно пчелињих друштава и продавали мед изузетног квалитета грађанима Чачка, али и свим купцима нашег садног материјала са подручја Моравичког округа и шире. Колико је значајно неговати традицију пчеларења постало је још очигледније у последњих неколико година, када нам временске прилике нису биле тако наклоњене због све изразитијих климатских промена, што се неповољно одразило и на укупну пољопривредну производњу, као и пчеларство – нагласио је др Јевремовић.
Кошнице пчела за чачански Институт за воћарство обезбедили су искусни пчелари: Милорад Марковић, Ацо Вујовић, Милан Вучетић и Будислав Вукашиновић заједно са председником Друштва пчелара „Ивањица“ Драганом Василијевићем, јер су желели да се на неки начин одуже својим добрим сарадницима из ове научно-истраживачке установе, који су увек били расположени да им пруже користан савет када је реч о воћарској производњи, а посебно приликом подизања нових засада воћа.
Воћари и пчелари ивањичког краја годинама уназад купују квалитетне саднице у Чачку, тако да већ имају одличну сарадњу са Институтом за воћарство, а круна свега тога је управо ова донација кошница пчела.
– На подручју Ивањице има много пчелара који се успешно баве и воћарском производњом, јер ове две области не могу да буду раздвојене. Уколико се посвети неопходна пажња пчелама, али истовремено и обаве сви неопходни хемијски третмани воћњака у одговарајућем термину, када су пчеле већ у кошницама, нема бојазни да ће бити угрожене. То говорим из искуства. Осим пчеларења, бавим се и производњом малине. Узгајам и шљиву, тренутно имам око 300 стабала шљиве, тако да сваке године печем ракију. Саднице воћа сам увек куповао у чачанском Институту за воћарство. Такву праксу негују и моје колеге пчелари и воћари из читавог ивањичког краја, јер су се уверили у добар квалитет њихових садног материјала. Драго нам је што ће чачански Институт у наредним годинама имати сопствени пчелињак са далеко већим бројем пчелињих друштава и тиме обновити добру праксу која је негована неких ранијих година. Истовремено се надамо се да ће се њиховим примером повести и други, пре свега, млади људи, јер су нам пчеле исувише драгоцене – рекао је искусни ивањички пчелар Милан Вучетић, који тренутно има 100 кошница пчела.
Нове кошнице пчела су постављене поред зграде Института за воћарство и биће полазна основа за стварање далеко већег пчелињака. Како наводе у Институту, кошнице могу да буду стациониране и у градским срединама, јер и тамо има биљних врста са којих пчеле могу да сакупљају полен. С обзиром на то да ова научно-истраживачка установа има сопствени расадник, као и засаде воћа, обнављање традиције пчеларења им може донети велику корист.
– Због важности опрашивачке функције пчела, најбоље је да се кошнице налазе у близини воћњака, јер и током врло неповољних временских прилика оне могу да искористе чак и краткотрајне повољне периоде да стигну до цветова. Климатске промене су последњих година постале изразитије, позни пролећни мразеви, временске непогоде и суша у периоду године када је влага биљкама најпотребнија наносе несагледиве штете нашој пољопривредној производњи, баш као и пчеларству. Имали смо ове године широм Србије масовне поморе пчела, што је највећим делом последица климатских промена. Неповољне временске прилике су проузроковале недовољан унос полена, односно, беланчевина неопходних за развој пчелињих друштава. Многи поморе пчела повезују са присуством разних зрачења, а проблем представљају и пестициди, као и неке друге хемијске материје које су забрањене у свету, а користе се у производњи кукуруза и сунцокрета. И код нас постоји директива да се таква средства не користе јер могу да угрозе пчеле, али упркос томе у нашој пракси има таквих случајева. Због тога би требало још интензивније радити на едукацији свих пољопривредних произвођача, јер је веома важно да сачувамо пчеле – рекао др Александар Лепосавић, научни саветник Института за воћарство.
Поред утицаја на повећање родности по основу већег броја опрашених цветова, у Институту истичу да је наука доказала, а пракса потврдила да пчеле као опрашивачи имају незамењиву улогу и пресудан утицај на број и квалитет заметнутих плодова, а тиме и на економичност пољопривредне производње.
