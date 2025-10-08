пијаца Фото: Мима Зиндовић
Društvo

ЧАЧАНСКИ ПИЈАЧНИ БАРОМЕТАР

G. D. Komentara (0)
Фото: Мима Зиндовић
     НАЗИВ РОБЕ
Пројино брашно 150
Кромпир 100-120
Пасуљ 300-650
Паприка 100-350
Парадајз 100-180
Краставци 130-200
Тиквице 80
Цвекла 150
Спанаћ  
Купус 50-60
Целер 250-500
Першун веза 50
Шаргарепа 150-200
Зелени лист купуса 100
Зелена салата 70-100
Црни лук 100-120
Бели лук 800-1000
Шампињони 350-400
Броколи 250-300
Празилук 250
Карфиол 120-130
Плави патлиџан 100
Кисели купус 200-250
Млади лук (веза)  
Ротква  
Ротквице  
Боранија 300-400
Млади кромпир  
Крушке 150-300
Јабуке 100-220
Шљиве 120-150
Грожђе 150-250
Лубенице 30-40
Мед 1000-1300
Диње 100
Суве шљиве 500-600
Купине  
Вишња  
Трешње  
Кајсије  
Брескве 300-350
Јагоде  
Малине 1200
Лимун 320
Јужно воће (поморанџе,мандарине) 210-250
Лешници 1кг 1200-1500
Језгра ораси 1200
Очишћена живина 299-500
Јаја 10-20
Кајмак 1000-1500
Сир 500-900
Пршута 1500-3000
Сланина 800-1400
Суџук 1400
Телад  
Дебеле свиње  
Прасад  
Овце  
Јагњад  
Пшеница 40
Кукуруз 40
Јечам 40
ШАРАН 749
ЛИГЊЕ КОЛУТИЋИ 839
ОСЛИЋ ХЕК, БЕЛИ 479
ГИРИЦЕ 299
ОСЛИЋ ХЕК 599
ФИЛЕТ СОМА 549
СКУША 549
ХАРИНГА 399
ПАСТРМКА 799
ТОЛСТОЛОБИК 399

Slične Vesti

ЈЕСЕН, Фото: Јелена Миладиновић
Društvo

Jутро хладно с мразом, током дана претежно сунчано

G. D.

Jутро хладно с мразом, а на југу и западу земље понегде и с маглом. Током дана претежно сунчано. Ујутру ће се температура спустити и до -7, у најтоплијем делу дана до 16 степени. Јутро хладно, са слабим и умереним мразом, долинама река и висоравнима јужне, југозападне и западне Србије краткотрајна магла. Током дана претежно сунчано […]

ЦВЕТЊАК Фото: Александра Мишић
Društvo

Настављају се пролећни дани у фебруару – температура до 20 степени, ипак могућа и киша

G. D.

ИЗВОР: РТС Пролећни дани у фебруару се настављају. Највиша температура биће до 20 степени, очекује се и смена сунца и облака, а понегде ће падати и слаба киша. Умерено до потпуно облачно и топло време очекује се широм земље, а понегде се очекује краткотрајна киша или пљусак. У кошавском подручју и на планинама дуваће појачан […]

ЈЕСЕН Фото: Слободан Симеуновић
Društvo

Највиша дневна температура до 24 степена

G. D.

Субота, 26. 10. 2024: Ујутру по котлинама, долинама река и висоравнима југозападне, јужне и југоисточне Србије магла. Током дана у свим пределима претежно сунчано уз слаб и умерен југоисточни ветар који ће на југу Баната повремено бити јак. Најнижа температура од 1 до 12, највиша дневна од 18 до 24 степена. (Извор: РХМЗ, РТС)

