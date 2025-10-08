ЧАЧАНСКИ ПИЈАЧНИ БАРОМЕТАР

|НАЗИВ РОБЕ
|Пројино брашно
|150
|Кромпир
|100-120
|Пасуљ
|300-650
|Паприка
|100-350
|Парадајз
|100-180
|Краставци
|130-200
|Тиквице
|80
|Цвекла
|150
|Спанаћ
|Купус
|50-60
|Целер
|250-500
|Першун веза
|50
|Шаргарепа
|150-200
|Зелени лист купуса
|100
|Зелена салата
|70-100
|Црни лук
|100-120
|Бели лук
|800-1000
|Шампињони
|350-400
|Броколи
|250-300
|Празилук
|250
|Карфиол
|120-130
|Плави патлиџан
|100
|Кисели купус
|200-250
|Млади лук (веза)
|Ротква
|Ротквице
|Боранија
|300-400
|Млади кромпир
|Крушке
|150-300
|Јабуке
|100-220
|Шљиве
|120-150
|Грожђе
|150-250
|Лубенице
|30-40
|Мед
|1000-1300
|Диње
|100
|Суве шљиве
|500-600
|Купине
|Вишња
|Трешње
|Кајсије
|Брескве
|300-350
|Јагоде
|Малине
|1200
|Лимун
|320
|Јужно воће (поморанџе,мандарине)
|210-250
|Лешници 1кг
|1200-1500
|Језгра ораси
|1200
|Очишћена живина
|299-500
|Јаја
|10-20
|Кајмак
|1000-1500
|Сир
|500-900
|Пршута
|1500-3000
|Сланина
|800-1400
|Суџук
|1400
|Телад
|Дебеле свиње
|Прасад
|Овце
|Јагњад
|Пшеница
|40
|Кукуруз
|40
|Јечам
|40
|ШАРАН
|749
|ЛИГЊЕ КОЛУТИЋИ
|839
|ОСЛИЋ ХЕК, БЕЛИ
|479
|ГИРИЦЕ
|299
|ОСЛИЋ ХЕК
|599
|ФИЛЕТ СОМА
|549
|СКУША
|549
|ХАРИНГА
|399
|ПАСТРМКА
|799
|ТОЛСТОЛОБИК
|399