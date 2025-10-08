Kultura

Изложба „ТРАГ У ВОДИ“

ТРАГ У ВОДИ

СРЕДА, 8. ОКТОБАР 2025.
Ликовни салон у 19.00

Изложба векторских графика, дигиталних принтова и инсталација, ауторке Биљане Поповић, ликовне уметнице из Београда. 

Организација: Ликовни програм

              (Ликовни салон)


