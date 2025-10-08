Изложба „ТРАГ У ВОДИ“

ТРАГ У ВОДИ
СРЕДА, 8. ОКТОБАР 2025.
Ликовни салон у 19.00
Изложба векторских графика, дигиталних принтова и инсталација, ауторке Биљане Поповић, ликовне уметнице из Београда.
Организација: Ликовни програм
(Ликовни салон)
„ЛИРСКО ТКАЊЕ, БЛАГО ЉУБАВИ“ аутора Славка Каравидића ПЕТАК, 28. АПРИЛ 2023.Клуб Културног центра Чачак, у 19,00 Мултимедијално вече посвећено поезији проф. Славка Каравидића. Учествују: проф. Слободан Николић и учитељ Милета Боришић. Музичке нумере: Предраг Димитријевић Организација: Књижевни програм
СВЕЧАНОСТИ У МРЧАЈЕВЦИМА, ЗАБЛАЋУ, ПРИЈЕВОРУ И ПРЕЉИНИ Од 1. децембра прошле године, када су за верност књизи награде добили читаоци огранка Градске библиотеке „Владислав Петковић Дис“ у Мрчајевцима, током јануара ова установа је наставила са награђивањем највреднијих читалаца у својим издвојеним одељењима. У среду, 24. јануара, награде су додељене највреднијим читаоцима у претходној години у ОШ […]
Радионица занимљиве географије „У свему нај, најˮ организована је од 8. до 10. августа у Градској библиотеци „Владислав Петковић Дисˮ, а осмислила ју је и водила Биљана Арсић, библиотекар и географ. Старији основци, узраста од десет до петнаест година, имали су прилику да стекну нова знања из географије, али и других области. Прва радионица била је посвећена најинтересантнијим и најатрактивнијим светским грађевинама, музејима и забавним парковима, а током другог сусрета […]