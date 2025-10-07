Najsavremenija ultrazvučna dijagnostika u Park poliklinici, uz iskustvo dr Biljane Vučetić

Pravovremena i precizna dijagnostika danas je ključ očuvanja zdravlja, posebno kada simptomi nisu uvek jasni ili se promene javljaju postepeno. Zato je od velikog značaja što građani Čačka i okoline sada imaju pristup najmodernijem ultrazvučnom aparatu u Moravičkom okrugu, koji se nalazi upravo u Park poliklinici.

Ovaj savremeni uređaj omogućava detaljan uvid u stanje različitih organa – abdomen, štitasta žlezda, krvni sudovi, mokraćni sistem, meka tkiva – otkrivajući promene koje bi ranije ostale neprimećene.

Posebnu vrednost ovakvoj dijagnostici daje prisustvo dr Biljane Vučetić, dugogodišnje načelnice Radiologije čačanske bolnice.

Nakon završenog radnog staža u bolnici, dr Vučetić se pridružuje timu Park poliklinike kao stalni saradnik, nastavljajući da pruža svoje znanje pacijentima, sada u savremenom prostoru, bez čekanja i bez bolničke gužve.

–Savremena tehnologija je neophodna za preciznu dijagnostiku, ali iskustvo je ono što donosi sigurnost u tumačenju nalaza. U Park poliklinici imamo i jedno i drugo, što pacijent odmah oseti – poručuje dr Vučetić.

Za mnoge ljude najveći teret nije sama bolest, već neizvesnost. Zato je važno imati mesto gde pregled može da se uradi brzo, bez čekanja i nervoze, uz lekara koji ima strpljenje da sve objasni.

Pacijentima Park poliklinike od Nove godine biće na raspolaganju i mamograf najnovije generacije, čime se dijagnostičke mogućnosti ustanove dodatno proširuju. Na taj način, Park poliklinika nastavlja da ulaže u savremenu opremu i stručni kadar, sa jasnim ciljem – da pacijentima iz Čačka i celog Moravičkog okruga pruži najpouzdaniju i najsavremeniju dijagnostiku na jednom mestu.

Park poliklinika postaje upravo takvo mesto – spoj savremene tehnologije i poverenja koje dolazi sa godinama iskustva.