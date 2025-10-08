Dragačevo Društvo

СЕДМО СЕЋАЊЕ НА ПРВИ ДРАГАЧЕВСКИ САБОР ТРУБАЧА 14. ОКТОБРА У ГУЧИ

И ове године Драгачевци организују сећање на дан када је одржан први Сабор трубача у Гучи. Тим поводом, у уторак, 14. октобра, биће одржана манифестација 7. Сећање на Драгачевски сабор трубача, а организатори су припремили богат културно-уметнички програм.

бебе 2
Јуче рођени ДЕЧАК И ДЕВОЈЧИЦА

Јуче су у Породилишту Опште болнице Чачак на свет дошле ДВЕ БЕБЕ, ЈЕДАН ДЕЧАК И ЈЕДНА ДЕВОЈЧИЦА. Породилиште Опште болнице Чачак „покрива“ подручје града Чачка и ивањичке и лучанске општине.
DR LUKOVIĆ: „TEŠKO JE UNAPRED DAVATI IZJAVE“

–Kada se virus verifikuje u jednoj sredini, više se bez preke potrebe ne rade virusološke analize. Mi imamo preko 300 poziva na telefone koje smo dali građanima. Oni se javljaju sa određenim respiratornim smetnjama i mi pretpostavljamo da veliki broj njih i ima korona virus, ali mi to nismo verifikovali i to ne možemo da […]

(Кишобран) Фото: Зорица Милошевић
Викенд доноси промену времена – кишовито и осетно свежије

ИЗВОР: РТС Током ноћи киша ће почети да пада на северозаду Србије, а током дана падавина ће бити у целој земљи. Заједно са облацима стиже и хладнији ваздух. На северу земље биће 10 степени свежије него данас, док се на истоку и југу захлађење очекује нешто касније, па ће тамо највиша дневна температура бити до […]

