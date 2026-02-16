Društvo

ОД ВЕЧЕРАС СНЕГ, НЕ КРЕЋИТЕ НА ПУТ БЕЗ ЗИМСКЕ ОПРЕМЕ

ЈП „Путеви Србије“ обавештава све учеснике у саобраћају да се сутра, због повратка грађана са мини одмора након празника, очекује повећан интензитет саобраћаја на свим путним правцима.

У циљу повећања безбедности свих учесника у саобраћају, због повећаног интезитета саобраћаја, а наручито због снежних падавина које се очекују вечерас и сутра током целог дана „Путеви Србије“ апелује на све учеснике у саобраћају да буду посебно опрезни, брзину кретања прилогоде условима на путу и стриктно поштују саобраћајну сигнализацију. Саветујемо возаче да не крећу на пут без обавезне зимске опреме.

Сва расположива механизација је на терену 24 часа и екипе путара су у приправности и спремне да интервенишу у циљу безбедног одвијања саобраћаја.

ЈП „Путеви Србије“

ТРАЖИМО ПОСАО ЗА ВАС

ПОСЛОДАВАЦ: ПЕКАРА „ДУКАТ“  АДРЕСА: Милана Јовановића 63, Чачак Телефон: 065/8397-607 Лице за контакт: Драгана Поледица Назив посла: ВОЗАЧ Број тражених извршилаца: 2 (два) Посебна знања и вештине: возачка дозвола „Б“ категорије Назив посла: ПЕКАР Број тражених извршилаца: 2 (два)Назив посла: ПОМОЋНИ РАДНИК У ПРОИЗВОДЊИ ПЕЦИВА Број тражених извршилаца: 1 (један) ЗА СВА РАДНА МЕСТА: Образовање: […]
ТУРИСТИЧКЕ АГЕНЦИЈЕ ПРВЕ НА УДАРУ „КОРОНА“ КРИЗЕ – ПОСЛЕ 15 ГОДИНА „ММ ГОЛД“ ПРЕСТАО ДА РАДИ

После скоро 15 година рада Туристичка агенција „ММ Голд“ однедавно је морала да стави катанац на браву. Једна од најстаријих туристичких агенција у Чачку дели судбину многих у Србији, које ће пре или касније због отежаног пословања услед пандемије, морати исто да ураде. Милка Чолаковић, одговорно лице у „ММ Голду“, не желећи да било шта […]
DVE RAKETE NISU EKSPLODIRALE, PALE NA PRIVATNE POSEDE

Dve protivgradne rakete juče nisu eksplodirale i pale su na privatne posede. – Jedna je pala na Beljinski Vis, na privatnu kuću. Oštetila je pet do deset crepova. Srećom, nije eksplodirala, čime bi pričinila veću materijalnu štetu. Dobio sam informaciju da je jedna raketa pala i na zgradu firme „Domis“. Ne znam koliko je tu […]

