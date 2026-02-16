ОД ВЕЧЕРАС СНЕГ, НЕ КРЕЋИТЕ НА ПУТ БЕЗ ЗИМСКЕ ОПРЕМЕ

ЈП „Путеви Србије“ обавештава све учеснике у саобраћају да се сутра, због повратка грађана са мини одмора након празника, очекује повећан интензитет саобраћаја на свим путним правцима.
У циљу повећања безбедности свих учесника у саобраћају, због повећаног интезитета саобраћаја, а наручито због снежних падавина које се очекују вечерас и сутра током целог дана „Путеви Србије“ апелује на све учеснике у саобраћају да буду посебно опрезни, брзину кретања прилогоде условима на путу и стриктно поштују саобраћајну сигнализацију. Саветујемо возаче да не крећу на пут без обавезне зимске опреме.
Сва расположива механизација је на терену 24 часа и екипе путара су у приправности и спремне да интервенишу у циљу безбедног одвијања саобраћаја.
ЈП „Путеви Србије“