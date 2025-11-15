културни центар
Kultura

ДЕЈТ, ВЕЗА, БРАК: ПРЕДАВАЊЕ др МАРКА ЈОВАШЕВИЋ, лекара и психотерапеута

G. D. Komentara (0)

ПОНЕДЕЉАК, 17. НОВЕМБАР, КУЛТУРНИ ЦЕНТАР ЧАЧАК – ВЕЗА, БРАК И ДЕЈТ

Шта нас спаја, шта нас раздваја, и шта данас значи здрава веза? Поставља се круцијално питање да ли је градација ДЕЈТ, ВЕЗА, БРАК, исправна, шта се деси уколико у овом „ланцу снабдевања љубави“ дође до прекида, и шта је ДЕЈТ, ВЕЗА, БРАК било некада а шта је сада? На овом предавању ћемо отворено говорити о љубави, блискости и свему ономе што нас не уче у школи, а што нам мења живот. Предавач: др МАРКО ЈОВАШЕВИЋ, лекар и психотерапеут који се бави емотивним, брачним и породичним изазовима, анксиозношћу, депресијом и фобијама. Његова предавања су интерактивна, искрена и дубоко лична. 

Организација: Културно – образовни програм

Велика сала у 19.30 ч.

Slične Vesti
Kultura

“УМЕТНОСТ НОСИ ИСТИНЕ, ДАНАС СКРАЈНУТЕ”

V. Т.

ИНТЕРВЈУ: НЕНАД МАРИЋ – КРАЉ ЧАЧКА Скоро две деценије Ненад Марић, песник, сликар, кантаутор (тешко је погодити прави редослед) гради “краљевство”, у коме поред хармоније музике и слика, владају немири мисли и речи. Много тога је речено о овом Чачанину, који, како сам каже, живи у егзилу у Београду. Овај “музички алхемичар” (један од синонима […]
Kultura

ИЗОЛОВАНА ПЛЕМЕНА ЈУЖНЕ АМЕРИКЕ

G. D.

Среда, 9. мај, 19:30′ Клуб Дома културе ИЗОЛОВАНА ПЛЕМЕНА ЈУЖНЕ АМЕРИКЕ – ПОСЛЕДЊИ ОСТАТАК КАМЕНОГ ДОБА У МОДЕРНОМ ДРУШТВУ Др Рајко Голић, доцент на Географском факултету ће нас приближити ендемским људским заједницама које живе независно од свега што се дешавало током историје, од постојања до данас. Таквих заједница има на неколико места у свету, али […]
Kultura Kultura

Представљање „САБРАНИХ ДЕЛА БРАНКА МИЉКОВИЋА“

G. D.

Вечерас, у 19,30, у великој сали Дома културе биће представљено ново издање „САБРАНИХ ДЕЛА БРАНКА МИЉКОВИЋА“ Значај новог издања „Сабраних дела Бранка Миљковића“ огледа се у томе што је прво издање комплетног опуса Бранка Миљковића после 1972. године и тадашњих сабраних дела у издању „Градине“. Ново издање „Сабраних дела Бранка Миљковића“ је објављено у шест […]

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.