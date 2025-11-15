ДЕЈТ, ВЕЗА, БРАК: ПРЕДАВАЊЕ др МАРКА ЈОВАШЕВИЋ, лекара и психотерапеута

ПОНЕДЕЉАК, 17. НОВЕМБАР, КУЛТУРНИ ЦЕНТАР ЧАЧАК – ВЕЗА, БРАК И ДЕЈТ
Шта нас спаја, шта нас раздваја, и шта данас значи здрава веза? Поставља се круцијално питање да ли је градација ДЕЈТ, ВЕЗА, БРАК, исправна, шта се деси уколико у овом „ланцу снабдевања љубави“ дође до прекида, и шта је ДЕЈТ, ВЕЗА, БРАК било некада а шта је сада? На овом предавању ћемо отворено говорити о љубави, блискости и свему ономе што нас не уче у школи, а што нам мења живот. Предавач: др МАРКО ЈОВАШЕВИЋ, лекар и психотерапеут који се бави емотивним, брачним и породичним изазовима, анксиозношћу, депресијом и фобијама. Његова предавања су интерактивна, искрена и дубоко лична.
Организација: Културно – образовни програм
Велика сала у 19.30 ч.