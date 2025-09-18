ОДЈЕК НОВОГ ТАЛАСА ТРАЈЕ И ДАНАС

„Srbija u ovom trenutku ima oko 60 novozaraženih na 100.000 stanovnika i uprkos povećanju, nalazi se među tri zemlje koje imaju najbolju statistiku i to je jedan od razloga što još uvek nismo uveli policijski čas. Međutim, ukoliko se broj poveća – 100 na 100.000 stanovnika, onda bi to možda bio trenutak kada bi se […]

Подели ово: Твитер

Фејсбук

