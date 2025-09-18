ОДЈЕК НОВОГ ТАЛАСА ТРАЈЕ И ДАНАС

У „СРПСКОМ ПАБУ“ ПРОМОВИСАНА КЊИГА ОЛГЕ КЕПЧИЈЕ „РАЗГОВОРИ КОД ЗЛАТНОГ ПАПАГАЈА“
Олга Кепчија, позната ауторка, водитељка и музички уредник на Програму 202 Радио Београда, недавно је у „Српском пабу“, промовисала своју књигу „Разговори код Златног папагаја“. Познато је да је заслужна за серијал од 40 радио емисија, под називом „Златни папагај“, поводом четири деценије новог таласа. Књига се, такође, бави феноменом новог таласа кроз 50 интервјуа са музичарима, новинарима, уметницима ове области. Откривајући неке занимљиве детаље, ауторка је на промоцији књиге најавила и наставак „Разговора“. Љубитељи рокенрола и музике новог таласа могу да очекују још 50 интересантних разговора…
1981. НИЈЕ САМО ПОЧЕТАК НОВОГ ТАЛАСА, ВЕЋ И ГОДИНА РОКЕНРОЛА
Све је почело пре серијала „Златни папагај“, у лето 2020. године када је настала идеја о обележавању 40 година новог таласа. Кључни моменат у стварању овог свеуметничког покрета је било објављивање „Пакет аранжмана“, а затим и првих албума „Оргазма“, „Идола“, „Шарла“, „Хаустора“… Књига „Разговори код златног папагаја“ доноси много занимљивих прича, а ауторка Олга Кепчија, поред осталог, открива у којој новоталасној песми пева Бора Ђорђевић, како је студио „Друга маца“ добио име, како је публика „Рибље чорбе“ „завршила“ на албуму групе „Филм“…
– Желела сам да нови талас прикажем мало шире, него што га обично приказују, оно што се дешавало пре 1981. године, али и колико је утицао на музику 80-их на овим просторима. Најзначајнији бендови 80-их година, они најтиражнији, најважнији, почели су у време новог таласа. Ово није књига интервјуа, ово су разговори, често не постављам питања, више су константације, што су ми поједини замерили, али неки сматрају да је то добро. Оно што је мени било најдраже и због чега сам одлучила да ово ставим на папир и објавим је што сам током разговара сазнавала детаље о којима никада нису причали раније. У књизи су и саговорници које у оно време нико ништа није питао, не зато што није желео, или што они нису имали шта да кажу, него су други чланови бенда у том тренутку били актуелни. На пример, сви новинари су јурили Јуру Стублића, мало ко је нешто питао Максу Јуричића. А он је мени испричао, можда, најбољу причу… Са дистанце од 40 година, поједини саговорници су одлучили да испричају неке неиспричане приче… – рекла је, између осталог, Олга Кепчија.
Ауторка књиге је подсетила да је нови талас трајао годину, годину и по и нагласила да одјек новог таласа траје и данас:
– И данас ћете код нових бендова чути утицај групе „Шарло акробата“. Година 1981, која се сматра почетном годином новог таласа, била је и година рокенрола. Нови талас је био актуелан и окупљао је младе. Али, с друге стране, имали сте „Рибљу чорбу“ која је те године објавила два албума и најтиражнији албум свих времена. То је била и година рокенрола…
ВРЕМЕПЛОВ И НЕПОЗНАТЕ ПРИЧЕ
Жана Ненадовић, PR „Српског паба“, за „Чачански глас“ је изјавила да књига „Разговори код златног папагаја“, није само књига о музици, већ алманах и времеплов, подсећање како су пре 40 година настајали многи бендови новог таласа.
– Јако су занимљиви интервјуи, Олга је разговарала са члановима бендова широм Југославије. У књизи има доста прича које су можда и непознате, многи људи неке од њих никада није чула. Иако не могу да будем објективна, јер већину саговорника из књиге познајем, ипак, највише ми се допао интервју са Бранимиром Локнером. Такође, занимљив је и део са Бором Ђорђевићем, можда, због чачанске и пријатељске везе… Мислим да ову књигу треба да имају сви који воле музику, посебно генерација „икс“. Сви бендови који се помињу у књизи обележили су наше детињство и нашу младост. Читајте занимљиву књигу и слушајте праву музику – поручила је Жана Ненадовић.
Олга Кепчија уређује и води ауторске емисије „Тешке боје“ и „Времеплов“. Препознатљива је по емисији „Демо експрес“, посвећеној младим бендовима, као и чувеном „Хиту недеље“, који је обележио њен рад на Двестадвојци. Са колегом Владимиром Јанковићем Џетом, покренула је и организовала низ такмичарских фестивала „Демо мастерс“, али и више од 400 концерата широм Србије, на којима је наступило стотине, углавном, младих бендова.
Још много занимљивих прича очекује нас у другом делу „Разговора“…
Н. Р.