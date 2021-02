BORIMO SE ZA SVOJU BUDUĆNOST

TEREZA STEFANOVIĆ, FER-PLEJ SA PRIRODOM: VAŽNOST UČEŠĆA MLADIH

Četrnaestogodišnja Tereza Stefanović sigurno je jedna od najmladjih aktivista „Zelenog talasa“. Ova učenica osmog razreda u OŠ „Milica Pavlović“ kaže da još od malena gaji veliku ljubav prema prirodi. Na pitanje odakle interesovanje za ekološki aktivizam, ona odgovara:

– Može se reći da me je najpre potreslo to šta se prirodi dešava, i da sam se zato prvobitno zainteresovala za ekološku borbu. Medjutim, iako je samo po sebi zastrašujuće gledanje naše planete kako se polako, ali sigurno raspada, mogućnost da ćemo svoju vrstu dovesti do granice postojanja je možda čak i jezivija. Kada sam to shvatila, odlučila sam da moram nešto uraditi. Dugo sam pratila incidente u polju klimatskih promena koji su se dešavali u svetu, ali osim potpisivanja peticija i deljenja informacija koje nađem, nisam znala kako direktno da se uključim u neku akciju. Kada se “Zeleni talas” prošle godine oformio, konačno sam pronašla način na koji mogu konkretno da delam u ovom polju, i to kroz rešavanje ekoloških problema najbližih meni, u gradu i okolini.

Zašto je važno da se baš njena generacija angažuje?

– Od suštinske važnosti je da (svi) ljudi shvate ozbiljnost i stvarnost klimatskih promena i zagadjenja životne sredine, kao i da obustave negiranje istih i ignorisanje, ne samo nauke, već i onoga što im je, doslovno rečeno, pred očima. Doduše, kada je reč o angažovanju svih gradjanki i gradjana u ovoj mukotrpnoj borbi, smatram da su upravo mladi oni od kojih se ne očekuje da zapravo nešto preduzmu. Zato često oforme stav da oni ne mogu napraviti promenu, pa ne shvate da se njihov glas može negde i najviše čuti, jer se zna da se bore nizašta manje, no za svoju budućnost!

Najvažnija oblast zaštite prirode:

– Teško je izdvojiti jednu granu zaštite životne sredine koja me interesuje više od ostalih. Kada su vazduh, voda, zemljište, odredjeni ekosistem ili biodiverzitet zastupljen u njemu ugroženi, to polje postaje ono na čijem očuvanju i poboljšanju radim. Kako je jedan od mojih ciljeva da podignem svest drugih ljudi, neretko se desi da najviše pažnje posvetim problemima u svojoj okolini. Razlog tome je činjenica da su oni najvidljiviji, pa je samim tim lakše usmeriti gradjanke i gradjane na ono što direktno utiče na njihove živote.

Angažovanje u “Zelenom talasu”:

– Ciljna grupa “Zelenog talasa” su, upravo, moji vršnjaci, generacija mladih, koji tek ulaze u svet spoznaje ekoloških problema. Koliko to okolnosti zbog pandemije dozvoljavaju, sestra Sofija i ja organizujemo i neke vannastavne aktivnosti u okviru škole. Ove nedelje bilo je najvljeno predavanja o klimatskim promenama. Planiramo i neke druge akcije, zanimljivije i pristupačnije mojoj generaciji.

Kako vršnjaci gledaju na njen aktivizam?

– Oni su, generalno, nezainteresovani, što je veliki problem. Iako je ekologija deo programa biologije, više gledaju na to kao još jedan školski predmet, koji izučavaju zbog ocene. A ekološki problemi često nisu “opipljivi”. Potrebno je da “osete”, kao što je to poslednjih meseci sa zagadjenjem vazduha u našem gradu, pa da zapitaju šta se događa.

Копаоник, посечена шума и дивље депоније



Kako mlade i odrasle ohrabriti da budu aktivniji u zaštiti životne sredine?

– Svakako je olakšavajuća okolnost ukoliko imamo nekoga ko bi nas u tom pravcu ,,pogurao”. Na mene lično je dosta uticalo to što se moja starija sestra godinama bavi aktivizmom u ovom domenu. Ipak, ne treba se u potpunosti oslanjati na druge. I mladi i odrasli treba sami da razgraniče šta je važno od onoga što nije. Razume se da je dobrobit i opstanak planete, a samim tim i ljudske vrste, nešto što bi trebalo sve nas i te kako da interesuje. Upravo zbog gore navedenog, jednom kada naiđete na vest koja se tiče ove teme, zaustavite se. Istražite još ponešto o istoj sa više izvora, pričajte sa ljudima oko vas o njoj i na taj način već dajete svoj doprinos. Krenite korak dalje i nakon informisanja pronađite način na koji možete pomoći ukoliko je u pitanju rešavanje nekog problema. Jednom, kada shvatite urgentnost, neće imati ko da vas zaustavi, niti će biti potrebna osoba sa strane da vas zainteresuje. Zaista, sve što treba da uradite jeste da se uplašite – poručuje svima Tereza.

V. T.

Фото: Лична архива Т. Стефановић