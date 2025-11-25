СЕЋАЊЕ: ОДЛАЗАК НЕНАДМАШНОГ СТРЕЛЦА

У понедељак, 24. новембра, у 68. години преминуо је Радосав Шљивић Шљиво, некадашњи играч „Железничара“ и један од оних по којима се препознавала чачанска кошаркашка школа чији заштитни знак су били бекови фантастичне прецизности.
Током каријере наступао је само за тим са железничке станице. Она је трајала од 1974. до 1986. године са само годину дана паузе због одслужења војног рока. Постигао је више од 3.000 поена и важио за једног од најбољих стрелаца у тадашњој држави.
Текст о Шљивићевој каријери биће објављен у наредном броју „Чачанског гласа“.
Време и место сахране биће накнадно објављени.
В. Д.