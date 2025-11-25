РЕШЕН ДЕЦЕНИЈСКИ ПРОБЛЕМ ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ ЗА ВИШЕ ОД 50 ДОМАЋИНСТАВА

Више од три деценије су мештани Мачковог пута чекали да њихова домаћинства буду повезана на водоводну мрежу са адекватним притиском у цевима. Дуго очекивана мрежа пуштена je у рад и снабдева водом неколико десетина домаћинстава. Пројекат је обухватио потпуну замену главног и прикључног цевовода, у укупној дужини од седам километара.
– Оно што смо обећали да урадимо, сада приводимо крају. У марту смо почели замену и изградњу потпуно нове трасе цевовода. Десет милиона динара је укупна вредност радова, пет милиона је издвојила општина из буџета, а остала средства обезбедило је Јавно комунално предузеће. Овим пројектом решавамо проблем недостатка притиска у мрежи за преко 50 домаћинстава и омогућавамо мештанима да користе градски водовод на адекватан начин, што деценијама није било могуће. Промењено је више од седам километара мреже, што примарне, што секундарне. Мислим да смо урадили велику ствар и велику муку грађанима успели да решимо и наставићемо да радимо где год имамо овакав или сличан проблем. Наравно, морамо да реконструишемо водоводну мрежу према плану који смо направили. Доста пројеката смо успели да израдимо, како бисмо што пре започели радове а део новца добијамо и од државе. Овом инвестицијом не само да смо добили адекватан притисак, већ смо и смањили губитке јер смо заменили старе цеви новим – истакао је Дејан Ковачевић, председник Општине Горњи Милановац.
Изградња нове водоводне мреже на Мачковом путу решава вишедеценијски проблем, а директор ЈКП „Горњи Милановац“, Иван Лазић, детаљније је објаснио техничке бенефите и наредне кораке.
– Након изградње нове инфраструктуре, завршени су радови на главном и повезном цевоводу. Сви грађани на овом подручју, односно, више од 50 домаћинстава, сада ће бесплатно моћи да се прикључе на нову водоводну линију преко комуналног предузећа. Притисак у постојећој мрежи био је између пола бара и једног бара, док је сада, захваљујући новој инфраструктури, притисак доступан између четири и седам бари, што је значајно побољшање. Наше предузеће стоји на располагању за све појединачне захтеве које очекујемо у наредном периоду – рекао је Иван Лазић, директор ЈКП „Горњи Милановац“ и додао да саветује грађане да се прикључују искључиво преко комуналног предузећа, како би се избегла оштећења унутрашњих инсталација.
Значај овог пројекта најбоље разумеју они којима је био најпотребнији. Мештани Мачковог пута су истакли да ће им нова водоводна мрежа унапредити свакодневицу.
Кабинет председника Општине Горњи Милановац