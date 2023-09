Trka Alpe Adria šampionata u moto krosu “Aleksandar Vukajlović Leko“

U nedelju je na padinama Jeljena, u organizaciji AMSK „Čačak“ i sportskog centra „Mladost“, održana treća trka Alpe Adria šampionata u moto krosu pod nazivom „Aleksandar Vukajlović Leko“ , na kojem su pored domaćih vozača, učestvovali takmičari iz Slovenije, Hrvatske, BIH, S.Makedonije i Grčke. Pored ovoga, trka se bodovala i za Otvoreni šampionat Srbije.

Nakon 45 godina održavanja moto kros trka na stazi „Miloš Lijeskić“, organizator je prvi put dobio organizaciju ovako velikog takmičenja i moramo se složiti da su položili ispit i da ćemo i narednih godina gledati trke za Alpe Adria šampionat.

Za Alpe Adria šampionat bodovane su klase MX65, MX85, MX1 i MX2.

Gledaoci su imali prilike da uživaju i da pored profi klasa vide i budućnost srpskog moto krosa, u klasama MX50 do 7 godina starosti, MX65 do 12 godina i MX85 do 14 godina. Na takmičenju su učestvovale tri devojčice, Ana Koolnokov, Dunja Simić i gošća iz S.Makedonije Nina Oluri.

U subotu i nedelju su održane trke i za klase amatera MX i MXV, kao i klase MX50, za Otvoreni šampionat Srbije.

U najmlađoj klasi MX50 u šampionatu Srbije trijumfovao je David Kolnookov ispred Vuk Vojnić Hajduka i debitanta Lukić Lorenca. U klasi MX do 44 godine starosti pobedio je Nenad Jeremić, drugo mesto zauzeo je Nenad Petrović, a treći Gojko Popović. U klasi MXV preko 44 godine starosti prvo mesto je osvojio Viktor Lang iz Srbije, drugi je bio gost iz Grčke, a treći Danijel Jovanović iz Srbije.

Ana Koolnokov iz Srbije je ubedljivo trijumfovala u klasi MX65, iza nje kao drugi je završio Jurica Prančić iz Hrvatske i treći je bio Damjan Sokola iz Srbije.

Andrej Popović je trijumfovao u klasi MX85, drugi je bio Vuk Ćajić, obojica iz Srbije, a treći je završio Jure Kos iz Hrvatske.

Posle mlađih vozača,na programu su bile profi klase MX1 i MX2, koje su bile spojene u diviziju, što se pokazalo kao pun pogodak za publiku i same vozače. U klasi MX1, pobedu je ostvario Urbas Theo iz Slovenije, drugi je bio Miloš Đorđević i treći Miloš Kalamković, oba iz Srbije.

U klasi MX2 prvo mesto je zauzeo Luka Kunić iz Hrvatske, ispred zemljaka Dina Lončara i Rok Krajca iz BIH. U klasi MX125 koja se boduje za pašmpionat Srbije pobednik je bio Aleksa Milosavljević ispred Bonnesi Marka i Nikole Milojkovića.

U konkurenciji nacija, prvo mesto je zauzela reprezentacija Srbije, druga je bila Hrvatska, dok je reprezentacija BIH osvojila treće mesto.

Na kraju možemo dati opšti utisak da je organizacija ovakvog spektakla bila uspešna, da je organizator sa pravom dobio priliku da organizuje ovako važno takmičenje.

Tekst: S. Tanasković

Fotografije: Dejan Ristić