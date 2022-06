Prijatelji za Vučka: Koncert šest džez i rok bendova

Foto: Đorđe Vukadinović

U četvrtak, 23. juna, u 20 sati u Domu kulture će se održati koncert posvećen sećanju na stvaralaštvo prerano preminulog čačanskog muzičara Dejana Vučićevića Vučka (1970-2022).

Organizator koncerta Dušan Darijević kaže da je čuvanje uspomena na ličnosti važne za kulturu i umetnost jednog grada, nacije, države, od posebnog značaja, ističući da zajednice nemaju budućnosti ukoliko ne neguju kulturu sećanja.

– To je važno za identitet budućih generacija, da znaju da sve ne počinje od njih, ali i da se sve ne završava sa njima. To je posebno važno u društvu poput našeg u kom je kontinuitet trajanja i razvoja zajednice uvek narušavan viškom istorije. Ljudi koji su se na ovim prostorima opredelili za kulturu i umetnost za života su poneli krst i pored svih problema i muka koji prate i njihove sugrađane, sunarodnike oni imaju i dodatni, a to je što su za svoj životni poziv odabrali umetnost u zemlji gde je to najčešće poslednja rupa na svirali. Slična sudbina je zadesila je i Čačanina Dejana Vučićevića Vučka, muzičara i kompozitora, koji je svojim predanim, posvećenim i upornim radom tokom pune tri decenije ostavio značajan trag u svetu muzike, ne samo u Čačku, već i mnogo šire – navodi Darijević.

Vučko je bio svestran muzičar i kompozitor, a svaka faza njegovog rada bila je posvećena nekom drugom žanru.

U ranoj mladosti, sve je krenulo sa lokalnim autorskim rok bendovima “Neutralna zona“ i “Pitanje časti“, kasnije i “EKV Tribute band“. U ovoj fazi svog rada Vučko je svirao klavijature, a u “Neutralnoj zoni“ gitaru.

Jazz period je novi izazov za radoznalog muzičara i Dejan prelazi na saksofon, koji svira u grupama “Jazzyland“ i “Corcovado“. Osnivanjem “Gradskog orkestra“ ponovo se vraća klavijaturama, predano se posvećuje muzici namenjenoj široj publici, pokušavajući da na mestima poput Gradskog parka i Gradskog trga svira večne kompozicije različitih žanrova, sa ciljem da se kod što šireg kruga ljudi širi muzička kultura.

Poslednju fazu rada, koja je trajala više od deset godina, Vučko je stvarao elektronsku, ambijentalnu muziku, u početku kroz grupu “Echoes beat“, a kasnije kao solo izvođač. Njegova elektronska muzika je bila zapažena na mnogim digitalnim platformama širom sveta.

– Dejan Vučićević Vučko je bio i nezaobilazni deo Letnjih dana kulture, Festivala “Karusel“, a godinama ispunjenim radom u stopu ga je pratila bolest i egzistencijalni problemi za koje nije imao rešenja i pomoći sa strane. Odlučujuću bitku sa bolešću izgubio je u februaru ove godine. Njegovi prijatelji i kolege, njemu u čast održaće koncert u četvrtak, 23. juna, u Velikoj sali Doma kulture u 20h. Nastupiće nekadašnji članovi grupa sa kojima je svirao. Koncert će imati dva dela, jazz i rok. U prvom nastupaju “Jazz Selection“, “Corcovado“ i “Jazzyland“, a u drugom “Pitanje časti“, “Neutralna zona“ i “EKV Tribute Band“. Svaki sastav odsviraće po dve kompozicije – zaključuje Dušan Darijević.

Ulaz je slobodan.

Izvor: Morava info