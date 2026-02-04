Продужено радно време Јединственог управног места

Priča o Vinariji “Okrug”, koja se nalazi u prelepom gornjomilanovačkom kraju, u selu Šilopaj, je priča o dvoje mladih ljudi koji žele da ostvare svoj životni san. Pored svojih poslova kojima se bave u Beogradu, on je televizijski snimatelj, a ona stručnjak iz oblasti marketinga i trgovine, svakog vikenda putuju u vinariju, kako bi se […]

