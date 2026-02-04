Продужено радно време Јединственог управног места

Због великог интересовања за пријаву објеката у складу са Законом о посебним условима за евидентирање и упис права на непокретностима („Службени гласник РС“, број 91/2025), обавештавамо грађане да је радно време Јединственог управног места у згради Општине Горњи Милановац, Таковска 2, продужено у складу са следећим распоредом:
– уторак 03. фебруар, од 7.30 до 20 чаосва
– среда 04. фебруар, од 7.30 до 20 часова
– четвртак 05. фебруар, од 7.30 до 20 часова.
Подсећамо да грађани захтев могу поднети и самостално путем дигиталне платформе Агенције за просторно планирање и урбанизам Републике Србије, којој се приступа преко портала svojnasvome.gov.rs. на којој се налази и видео упутство за правилно попуњавање пријаве.
За подношење електронске пријаве потребна је лична карта, на основу које се врши идентификација и уносе подаци о претпостављеном власнику заједно са идентификационим матичним бројем. У случају да земљиште није уписано или је објекат подигнут без одговарајуће документације, потребно је донети и документ, којим се доказује право на земљишту и објекту ( уговор о куповини, оставинско решење и сл. ).
Позивамо све суграђане да искористе преостало време и благовремено поднесу захтев.
Кабинет председника општине