PROMENA KLIME UTIČE I NA LETNJE TEMPERATURE

Čeka li nas vrelo leto i ove godine?

Leto zvanično počinje danas, ali ako pitate termometar, ono je stiglo još pre dve nedelje. I to ne bilo kakvo leto, već leto velikih vrućina. Temperature iznad 35 stepeni Celzijusa sve su prisutniji deo našeg svakodnevnog života, a prognoze kažu da nas do kraja avgusta čeka i do 65 tropskih dana.

Foto: Lidl

Klimatske promene više nisu neka apstraktna tema iz vesti. One su realnost koju svako od nas oseti na svojoj koži. Iako se često ponadamo da će nam neka kiša ili par hladnijih dana pomoći da lakše prebrodimo tople dane, ove godine nas čeka dva meseca vreline, gotovo bez pauze.

Klima se menja, i to brzo. Takođe, po rečima stručnjaka, Srbija se zagreva brže od globalnog proseka. I dok ne možemo da utičemo na, recimo, intenzitet avio-saobraćaja, ipak postoje stvari u našoj svakodnevici koje, ako se svako od nas potrudi, mogu napraviti razliku.

Šta mi možemo da učinimo?

Promene ne moraju da budu dramatične, jer i male navike mogu imati veliki uticaj.

Počnimo od svog doma. Korišćenje klima uređaja na odgovorniji način, poput podešavanja temperature samo za jedan stepen više, može značajno smanjiti potrošnju energije i ublažiti pritisak na elektroenergetski sistem tokom letnjih vrućina.

Krećimo se održivo. Umesto automobila, korišćenje bicikla, javnog prevoza ili pešačenje, doprinosi smanjenju ekološkog otiska.

Ne bacajmo hranu. Svaki zalogaj koji završi u kanti doprinosi stvaranju metana na deponijama, jednog od najjačih gasova sa efektom staklene bašte. Planiranjem obroka i pametnijom kupovinom, ne samo da štedimo novac, već i čuvamo planetu.

Razmislimo o ishrani. Uvođenjem više obroka baziranih na biljnim proteinima u ishranu doprinosimo očuvanju životne sredine, jer proizvodnja mesa ima znatno veći uticaj na klimatske promene i prirodne resurse.

Šta velike kompanije mogu da učine?

Navedene promene su u domenu pojedinca, ali isto tako, velike kompanije i organizacije imaju odgovornost i moć da doprinesu. Dobar primer u Srbiji jeste kompanija Lidl, koja sprovodi konkretne mere u cilju očuvanja životne sredine i ublažavanja posledica klimatskih promena, među kojima se izdvajaju:

Korišćenje prirodnih rashladnih agensa za hlađenje proizvoda čija upotreba doprinosi smanjenoj emisiji gasova staklene bašte

Energetski efikasna gradnja i korišćenje materijala sa manjim emisijama štetnih gasova

Odgovorno upravljanje otpadom – oko 93% ukupnog otpada Lidl zbrinjava na ekološki prihvatljive načine kao što su to: reciklaža, korišćenje otpada za biogas, kompostiranje i ponovno iskorišćenje otpada

Potpuno snabdevanje električnom energijom iz obnovljivih izvora svih Lidl objekata

Kontinuirano smanjenje upotrebe plastike i uvećanje reciklata u ambalaži – primera radi, na ambalaži vode Lidl brenda Saguaro smanjena je upotreba plastike za oko 275 tona na godišnjem nivou

Kompanija se obavezala na Net Zero strategiju prema SBTi-u – tj da će smanjiti više od 90% emisija do 2050. godine

Zajedno protiv klimatskih promena

Borba protiv klimatskih promena nije nešto što nas tek čeka u budućnosti, ona je već počela i odvija se upravo sada. Dok temperature rastu, vreme za delovanje se smanjuje. Zato je važno da svako od nas prepozna svoju ulogu, bilo da je reč o malim koracima u svakodnevnom životu ili velikim odlukama na nivou kompanija.

Primeri poput Lidla pokazuju da odgovoran i sistemski pristup zaštiti životne sredine može biti uspešan i ostvariv. A kada se individualna svest i korporativna odgovornost udruže, tada možemo napraviti stvarnu razliku, parirati globalnim izazovima i biti korak bliže održivijoj budućnosti.

O Lidlu

Kompanija Lidl, kao deo nemačke Švarc grupe (Schwarz Gruppe), predstavlja jednog od vodećih prehrambenih trgovinskih lanaca u Nemačkoj i Evropi. Posluje u 32 zemlje širom sveta, sa oko 14.200 prodavnica, kao i više od 220 logističkih centara i skladišta i oko 595.000 zaposlenih. Švarc Grupa je u 2024. fiskalnoj godini ostvario prodaju od 175,4 milijarde evra – njihov jedinstveni ekosistem im omogućava da pokriju ceo ciklus vrednosti: od proizvodnje i maloprodaje do reciklaže i digitalizacije. Svojim svakodnevnim aktivnostima Švarc Grupa preuzima odgovornost za ljude, društvo i planetu. Za Lidl, održivost znači svaki dan iznova ispunjavati svoje obećanje o kvalitetu. Učinak, poštovanje, poverenje, čvrsto na zemlji i pripadnost Lidlove su korporativne vrednosti koje su srce korporativne kulture, oblikuju svakodnevno poslovanje i čine osnovu za uspeh.

Lidl je u Srbiji svoje prve prodavnice otvorio u oktobru 2018. godine i trenutno ima 78 prodavnica u 45 gradova širom zemlje. Imamo dugoročne planove sa ciljem da potrošačima širom Srbije ponudimo jedinstveno iskustvo kupovine i najbolji odnos cene i kvaliteta, po čemu smo prepoznati u svetu. Na osnovu sertifikovanja od strane Top Employers Institute za najboljeg poslodavca, Lidl je nosilac sertifikata „Top Employer Serbia“ petu godinu zaredom i „Top Employer Europe” osmu godinu zaredom. Dodatno, u nezavisnim istraživanjima, potrošači u Srbiji su Lidl odabrali kao „Izabranu prodavnicu godine“, pečat koji dodeljuje organizacija „Izabran proizvod godine“, dok je na osnovu reprezentativnog uzorka Lidl u sklopu kampanje „Najbolje u Srbiji“ proglašen za „Miljenika potrošača“.