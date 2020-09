PRVENSTVO DRŽAVE U SPUSTU – ALEKSA MILUNOVIĆ OSVOJIO TRI MEDALJE (FOTO)

U Herceg Novom je od 20. do 23. februara održan treći po redu “Polino kup”, turnir u malom fudbalu koji je okupio timove iz Crne Gore, Hrvatske i Srbije. Nadmetali su se dečaci podeljeni u četiri starosne grupe, od 2009. do 2012. godišta. Prvi put su učestvovali mladi fudbaleri Fudbalskog kluba “Gaučosi” i to u […]

