PRVI TIM BORCA ZAPOČEO TRENINGE NA NOVOM PARKETU

Mesec dana je prohujalo od kada je Marko Marinović okupio svoj tabor. Da podsetimo, od svih ABA timova Borac je prvi krenuo sa pripremama za novu sezonu, daleko ranije od većine protivnika. Ukoliko se po jutru dan poznaje, onda se može pretpostaviti da će četa iz Čačka biti kao zapeta puška u oktobru, odnosno da će biti fizički u potpunosti spremna za brojne izazove koji će se isprečiti u jadranskoj eliti.

Takođe, nije zgoreg podsetiti da bi prema planu ABA lige koji je trenutno na snazi sezona trebalo da počne 3. oktobra. Prva prepreka Borcu biće beogradski crno-beli.

Imajući rečeno u vidu, ekipa iz grada na Moravi još od jula ulaže velike napore kako bi spremna dočekala premijernu sezonu u najprestižnijem regionalnom takmičenju.

Strateg Borca Marko Marinović naglašava da pripreme teku po utvrđenom planu.

,,Iza nas je već mesec dana priprema. U početku smo uglavnom trenirali napolju, ali i u teretani, a već izvesno vreme smo imali i košarkaške treninge u hali. Eto, od danas smo započeli da radimo u svojoj dvorani kraj Morave, koja je dobila novo ruho. Sve u svemu, moram da naglasim da pripreme teku prema planu“, izjavio je Marinović.

Sve što je do sada urađeno imalo je za cilj da tim na fizičkom planu bude apsolutno spreman.

,,Moram da budem zadovoljan onim što smo do sada uradili. Relativno rano smo krenuli sa pripremama iz dobro poznatih razloga. Naime, igrači dugo nisu igrali utakmice i bavili se košarkom. Zbog toga mislim da smo učinili pravu stvar što smo prvi krenuli sa pripremama. U prethodnom periodu akcenat je bio na fizičkoj spremi igrača. Verujem da ćemo početak lige dočekati potpuno spremni”, rekao je trener Borca.

Neke ekipe su već odigrale pripremne mečeve, a prvi izazov za Čačane biće FMP, stari znanac.

,,Još kada smo započeli sa pripremama bile su u planu utakmice koje bi nam dale jasnu sliku gde smo u odnosu na rivale. Međutim, u početku nismo mogli mečeve da realizujemo zbog epidemiološke situacije. Ipak, sada je situacija nešto bolja, tako da smo u prilici da sprovedemo u delo nekoliko provera. Prva na redu je protiv FMP-a“, dodao je popularni Malina.

Mnogi su se dobrano pojačali, pa tako i Borac traži najbolje moguće rešenje za svoj roster. U najsorijem roku trebalo bi da Aleksa Novaković postane novi prvotimac Borca.

,,Očekujem da uskoro Aleksa Novaković bude novi igrač Borca. On je već neko vreme sa nama, prošao je proveru, a ostalo je da se završi papirologija pa da on i zvanično postane član Borca. Pored njega, moguć je dolazak još jednog igrača, ali otom-potom, to je još uvek u fazi pregovora“, završio je Marko Marinović.

Piše: Nikola Minović

Foto: Lejča photography

Izvor: KK BORAC