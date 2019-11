„PUTEVI SRBIJE“ SPREMNI ZA ZIMSKO ODRŽAVANJE SAOBRAĆAJNICA

Javno preduzeće “Putevi Srbije” spremno je za zimsko održavanje saobraćajnica prvog i drugog reda na celoj teritoriji Republike, koje će trajati do 31. marta.

Na održavanju putne mreže u Srbiji, angažovana su 22 specijalizovana preduzeća.

Ove godine novina je da će deonicu Koridoda 11, od Surčina do Preljine održavati putarske preduzeća iz Čačka i Beograda.

Planom zimskog održavanja putne mreže predviđeni su posebni radovi, aktivnosti i mere neophodni za obezbeđenje prohodnosti i bezbednosti saobraćaja na putevima u zimskom periodu.

Rukovodilac Odeljenja za odnose sa javnošću JP “Putevi Srbije” Ljerka Ibrović, izjavila je da je prisustvo mehanizacije u putnim bazama na auto-putevima neprekidno 24 časa, a na ostalim putevima 16 ili osam časova, po potrebi i duže.

– Zimska služba na raspolaganju će imati 744 putarska vozila i kamiona, 331 mašinu, 2.167 radnika u jednoj smeni, od toga: 920 radnika – putara, 172 tehničara, 327 mašinista i 748 vozača – naglasila je Ibrović.

Angažovanost mehanizacije, može biti i veća u slučajevima pojave elementarnih nepogoda i stepena njihove jačine.

Obezbeđena količina soli sa rezervama iznosi ukupno 90.388 tona, hladne asfaltne mase za sanaciju udarnih rupa 1.562 tona i kamene rizle/agregata u potrebnim količinama.

Izvršni direktor Sektora za održavanje državnih puteva Zoran Stojisavljević, rekao je da se ovogodišnji plan u odnosu na prethodne razlikuje po tome što je u održavanje uključeno još 140 kilometara novih deonica auto-puteva i magistralnih puteva.

– Uveli smo nova dva preduzeća iz Čačka i Beograda na delu Koridora 11 koji se održava od Surčina, Obrenovca do Preljine i to je jedan od deonica koja će biti obuhvaćena našim planom zimskog održavanja za ovu godinu – naveo je Stojisavljević.

Pomoćnik direktora Sektora za meteorološki osmatrački sistem RHMZ Goran Mihajlović, izjavio je da se u narednih 15 do 20 dana ne očekuje sneg na području Srbije.

– Bilo bi uglavnom toplo, malo kiša, malo suvo, ali generalno toplije od proseka što je negde i karakteristika cele zime. U odnosu na one višegodišnje vrednosti ova zima bi bila nešto toplija, padavine u granicama proseka, ali to svakako ne znači da neće biti snega. Krajem novembra sneg možemo očekivati pre svega u brdsko planinskim predelima, ponegde i u nižim, ali ono što je važno pouzdane prognoze, kratkoročne i srednjoročne za tri do pet dana biće dostupne svakodnevno – zaključio je Mihajlović.

Izvor: MNA