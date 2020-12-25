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Тражимо посао за Вас
ПОСЛОДАВАЦ: „ALFACO-INŽENJERING“ ДОО АДРЕСА: Браће Станић 47, Чачак Телефон: 032/320-400 Лице за контакт: Душица Танкосић Назив посла: РАДНИЦИ У ПРОИЗВОДЊИ Број тражених извршилаца: 10 (десет) Образовање: пожељно је да кандидати буду машинске, електро или техничке струке или да имају радно искуство на наведеним пословима Радно искуство: пожељно, али није неопходно Врста запослења: […]
„BOLERO“ traži magacionera
POSLODAVAC: „NT BOLERO“ DOO ADRESA: Nikole Tesle 7b, Čačak Telefon: 063/680-692 Lice za kontakt: Aco Golubović Naziv i opis posla: MAGACIONER Broj traženih izvršilaca: 2 (dva) Opis posla: magacioner u diskontu pića Obrazovanje: srednja stručna sprema, bez obzira na zanimanje Radno iskustvo: nebitno Vrsta zaposlenja: na određeno vreme od šest meseci uz mogućnost zasnivanja radnog […]