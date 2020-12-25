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Тражимо посао за Вас

admin

ПОСЛОДАВАЦ: „ALFACO-INŽENJERING“ ДОО АДРЕСА:  Браће Станић 47, Чачак Телефон: 032/320-400 Лице за контакт: Душица Танкосић     Назив посла: РАДНИЦИ У ПРОИЗВОДЊИ Број тражених извршилаца:  10 (десет)   Образовање: пожељно је да кандидати буду машинске, електро или техничке струке или да имају радно искуство на наведеним пословима Радно искуство: пожељно, али није неопходно Врста запослења: […]
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„BOLERO“ traži magacionera

G. D.

POSLODAVAC:  „NT BOLERO“  DOO ADRESA: Nikole Tesle 7b, Čačak Telefon: 063/680-692  Lice za kontakt: Aco Golubović Naziv i opis posla: MAGACIONER Broj traženih izvršilaca: 2 (dva) Opis posla: magacioner u diskontu pića Obrazovanje: srednja stručna sprema, bez obzira na zanimanje Radno iskustvo: nebitno Vrsta zaposlenja: na određeno vreme od šest meseci uz mogućnost zasnivanja radnog […]
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AS taxi: potrebni vozači!

G. D.

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