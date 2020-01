REKONSTRUSANA HALA „CERA“ BIĆE SPREMNA ZA INVESTITORE

Potpuna rekonstrukcija velike proizvodne hale i poslovne zgrade u kompleksu nekadašnje fabrike “Cer“ biće završena do 25. februara, kada će biti ponuđena na korišćenje potencijalnim investitorima.

Rekonstrukcija se obavlja za potrebe Naučno tehnološkog parka (NTP) u Čačku, u okviru velike investicije Vlade Srbije od 330 miliona dinara. Od ovog novca 270 miliona je izdvojeno za otkup hale i parcele, kao i za sanaciju i privođenje prostora nameni, a 60 miliona za kupovinu neophodne opreme.

Hala i upravna zgrada imaju ukupnu površinu od preko 5.700 kvadratnih metara. Halu će, u skladu sa interesovanjem investitora, biti moguće podeliti na više zasebnih celina, u koje će biti smešteni proizvodni pogoni.

– To za grad znači nova radna mesta, nove tehnologije i mogućnost mladim ljudima da ostanu u Čačku, Srbiji, da rade, da dolaze do novih saznanja. Na ovaj način pružamo mladima podršku da krenu u biznis, i da kroz inovaciona znanja doprinose razvoju lokalne sredine i Srbije. Ono što je najvažnije, otvorićemo vrata za sve mlade kompanije, nove firme, ali i one iskusne koji su spremne da podele svoja iskustva i znanja sa onima koji počinju da rade. Postajemo regionalni NTP i tu smo da pružimo podršku i okolnim opštinama – izjavio je gradonačelnik Čačka Milun Todorović, koji je zajedno sa svojom zamenicom Milicom Dačić obišao radove na rekonstrukciji hale na lokaciji “Cer“.