BELDOCS EHO – revija dokumentarnih filmova sa festivala Beldocs 2023. Smeli, autentični i kreativni dokumentarci, filmovi koji produbljuju naše poimanje realnosti i pokreću društveno relevantne teme sa kojima se danas suočavamo.

Ulaz slobodan.

Ponedeljak-sreda 11-13. decembar 2023.

Mala sala KCČ, u 18:00 i 20:00



Ponedeljak, 11. decembar

18:00 – GIRL GANG, r. Režina Mojres, Švajcarska, 2022, 98 min

Četrnaestogodišnja Leoni je uspešna influenserka koja živi na periferiji Berlina. Milioni pratilaca je obožavaju, a kompanije je zasipaju proizvodima. Kada Leonini roditelji otkriju ogroman finansijski potencijal onlajn aktivnosti svoje ćerke, ubrzo preuzimaju kontrolu. Ali Leonin život, diktiran brendovima i pritiskom da kreira sadržaje, polako se pretvara u tamnicu.

20:00 – POTPUNO POVERENJE (Total Trust) r. Đialing Džang, Nemačka, Holandija, 2023, 97 min

Znanje je moć i država Kina zna o svojoj populaciji više nego što ljudi znaju sami o sebi. Potpuno poverenje je prvi značajan film koji intimno portretiše hrabre ljude koji žive u okviru kineskog sve više praćenog društva. Prosvećujuća i duboko uznemirujuća priča o tehnologiji, zloupotrebi moći i (samo)cenzuri, koje je pandemija Kovida-19 ubrzala.

Utorak, 12. decembar

18:00 – I KRALJ REČE, KAKVA FANTASTIČNA MAŠINA (And the King Said, What a Fantastic Machine), r. Aksel Danijelson, Danska, 2023, 88 min

Film je ronjenje u ogromnom istorijskom okeanu medijske kulture. Od nastanka kamere opskure do snimanja prvih filmova i pronalaska veb-kamere do prvih viralnih videa, duhovit i provokativan dokumentarac traga za usponom kulture slike kakvu poznajemo. Nudi simboličnu studiju o filmu i društvenoj istoriju koju on stvara: šta su posledice bivanja izloženim milijardama slika koje se takmiče za našu pažnju?

20:00 – 20 DANA U MARIUPOLJU (20 Days in Mariupol), r. Mstislav Černov, Ukrajina 2023, 94 min

Veče uoči ruske invazije na Ukrajinu, tim ukrajinskih novinara ušao je u strateški istočni lučki grad Mariupolj. Tokom opsade i juriša, dok bombe padaju i kada stanovnici beže, a pristup struji, hrani, vodi i lekovima je prekinut, jedini međunarodni novinarski tim koji je ostao muči se da zabeleži zverstva rata i prenese svoje snimke. Naposletku opkoljeni ruskim vojnicima, oni su se sklonili u bolnicu, nesigurni kako će da pobegnu.

Sreda, 13. decembar

18:00 – APOLONIJA, APOLONIJA (Apolonia, Apolonia), r. Lea Glob, Danska, Poljska, Francuska, 2022, 116 min

Talentovana Apolonija je rođena u amaterskom pozorištu u Parizu i odrasla je u umetničkoj zajednici, živeći potpuno boemskim životom. Tokom godina, rediteljka Lea Glob vraćala se da snimi Apoloniju dok je ova tragala za svojim mestom u svetu, boreći se sa agonijama i zadovoljstvima ženskosti, vezama sa drugima i sopstvenim telom i stvaralaštvom.

20:00 – TREĆIII (Thiiird), r. Кarim Кasem, Liban, 2023, 94 min

U selu u okolini Bejruta, auto-mehaničar prima mnoge mušterije kojima je potrebna popravka kola. On ubrzo shvata da nije dovoljno da popravi samo kola, već treba da popravi i same mušterije.

(Grand Prix Međunarodne takmičarske selekcije Beldocsa 2023)

