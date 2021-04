RFZO stavlja najnoviju terapiju za dijabetes na pozitivnu listu lekova

Prema zvaničnim podacima iz SAD, Italije, Kine i Velike Britanije, trećina preminulih od korona virusa imala je dijabetes kao primarnu bolest. Zbog toga je mnoge obradovala vest da će nadležni vrlo brzo staviti najnoviju terapiju za dijabetes na pozitivnu listu lekova RFZO.

Prof. dr Edita Stokić rekla je, gostujući u Jutarnjem programu, da pacijenti koji boluju od dijabetesa češće obolevaju i od koronavirusa i brzo razvijaju kliničku sliku, a kada se uzme u obzir podatak da imamo 750.000 dijabetičara, a još poloviu onih koji nisu identifikovali bolest, vidi se koliki je problem.

Prema njenim rečima, pored dijabetesa tipa dva i gojaznost se ispoljio kao faktor rizika za obolevanje od koronavirusa.

„Najnovija istraživanja pokazala su da je dijabetes značajan kao faktor rizika za obolevanje od kovida 19, ali ne sam po sebi, nego stanje glikoregulacije, odnosno kako je regulisano prisustvo šećera u krvi“, navela je Stokićeva.

Dodala je da dijabetes dovodi do pojave kardiovaskularnih bolesti, a to da je 40 odsto takvih pacijenata zahtevalo hemodijalizu, ukazuje na to koliko je važno da se kod ovih pacijenata postigne dobra glikoregulacija.

„Mi sada insistiramo i RFZO je razmatrao mogućnost da se grupa lekova LGL T2 i LZLT2 inhibitori uvrste na pozitivnu listu lekova. To su lekovi koji deluju neovisno o lučenju pankreasa, stimulišu lučenje šećera preko mokraće, što dovodi do snižavanja vrednosti šećera u krvi“, navodi profesorka i dodaje da moderna glikologija ne insistira samo na dobroj glikoregulaciji, već i na sagledavanju svih ostalih faktora rizika.

Prema njenim rečima, druga grupa lekova inhibitori snižavaju vrednost šećera u krvi, normalizuju pritisak, poboljšavaju parametre masnoća, ali redukuju i telesnu masu.

„Ova grupa lekova predstavlja revoluciju u lečenju šećerne bolesti“, navela je doktorka Stokić i naglasila da će uvođenje na pozitivnu listu lekova olakšati i pacijentima i lekarima borbu sa bolesti.

Izvor: RTS