Roommateor – Najveća ponuda stambenog prostora

Ukoliko razmišljate o kupovini stana, bitno je da istražite sve opcije, pre nego što se odaberete nekretninu za koju ćete položiti kaparu. Stanovi se izdaju i prodaju gotovo svakoga dana, i stoga često možete naići na neku novu ponudu, možda upravo po vašoj meri. Stoga je bitno da redovno pratite sajtove za prodaju stanova. Roommateor na jednom mestu redovno ažurira novu ponudu stanova koji su u opticaju za kupovinu i prodaju.

Da li je pravo vreme za kupovinu stana?

Kada se odlučite za kupovinu stana, prva od nedoumica da li je pravo vreme za to. Tržište se često menja, pa samim tim i cene nekretnina na njemu. Dok neki možda planiraju da sačekaju malo, ne bi li cene pale, propuštaju se prilike. Imajući na umu dosadašnje promene u cenama, možemo zaključiti da stanovi vremenom postaju sve skuplji, umesto da im cena biva idealno niža. Zbog toga je najbolji odgovor na ovo pitanje – sada je najbolje vreme za kupovinu nekretnine. Očekuje se da će cene u budućnosti znatno rasti, a šanse da se desi suprotno veoma su niske. Kako biste izbegli kajanje zbog propuštenih šansi za kupovinu stana, uložite svoj novac sada i znajte da se nekretnina kao investicija vremenom i te kako isplati.

Prodaja stanova u Beogradu

Stanovi u Beogradu su sigurno najtraženiji, pa samim tim najviše i na ceni. Ukoliko želite da kupite stan koji ćete izdavati, Beograd je idalna lokacija za to. Ponuda je prilično široka i raznovrsna, a za plaćenu cenu sigurno ćete dobiti srazmerno dobar stan. Ukoliko stan posmatrate kao investiciju za dalje poslovanje, želećete da kupite neki koji se nalazi na poželjnoj lokaciji. To znači da stanovi koji su u blizini centra, ili dobro povezani sa njim, imaju veliku potražnju, i veoma brzo budu ozdati od strane stanodavaca. Ipak, imajte na umu da ćete za ovakav stan morati da izdvojite više novca. Prosečna cena kvadrata u Starom Gradu iznosi oko 3.000 evra. Za one koji žele da vode život u nekom od mirnijih i porodičnih krajeva u Beograd, stanovanje u Zemunu je idealno rešenje. Ne samo da su cene stanova niže, već možete naći i čitavu kuću sa dvorištem koja može postati vaša. Za jedan kvadrat u Zemunu moraćete da izdvojite u proseku 1.500 do 2.000 evra.

Prodaja stanova u Novom Sadu

Novi Sad je sledeći grad koji se nalazi na listi sa najprodavanijim stanovima. Naravno, cene stanova u Novom Sadu su niže nego u Beogradu, ali im je kvalitet sigurno na visokom nivou. Ipak, činjenica je da je potražnja za stanovima u Novom Sadu porasla, pa je prema tome bolje uložiti u kupovinu što pre. Detelinara je deo grada koji je poslednjih godina dosta izgrađen i unapređen. Ovaj kraj je sada poznat kao poželjan za život, zbog velikog broja igrališta, stanova, škola i supermarketa. Prosečna cena kvadrata na Detelinari iznosi oko 2.000 evra, za sada. Ako ste ljubitelji staorgradnje, Stari Grad je naselje u kom želite da kupite svoj stan. Specifični stari stanovi i blizina centra Novog Sada čine ovu lokaciju izuzetno atraktivnom.

Odaberite stan po svojoj meri

Za koji god grad da se odlučite, razmislite o tome koja lokacija bi bila idealna za vas. Šta je ono što su vam prioriteti, i stoga šta je bitno da vam bude u blizini. Zatim, birajte stan prema strukturi i položaju. Obratite pažnju i na ono što vam može delovati kao sitnica. Orijentisanost stana nije bitna samo za položaj sunca naspram prozora ujutru, već i za položaj ulice. Sigurno ne želite da vas svakoga jutra budi buka saobraćaja koji prolazi pod vašim prozorom. Napravite dobru i jasnu računicu svojih ulaganja i onda stavite na papir sve što želite da za tu cenu dobijete. Realno planiranje olakšaće vam posao traženja stana.

Pronađite savršen stan na Roommateor sajtu

Na sajtu Roommateor možete pronaći veliki broj stanova koji se svakoga dana stavljaju na prodaju. Na jednom mestu imaćete skupljene sve vrste nekretnina koje su za izdavanje i kupovinu. Jednostavnim postavljanjem filtera možete pretraživati stanove prema kvadraturi, ceni, lokaciji, i dodatnim sadržajima. Lako stupite u kontakt sa agencijom ili vlasnikom, i zakažite svoje gledanje stana.



Pažljivo tražite stan koji je po vašoj meri. Izbor je veliki, pa se zbog toga nemojte ograničavati. Dajte sebi priliku da pogledate što više stambennih jedinica, pre nego što budete sigurni da je stan koji ste pronašli savršen za vas.