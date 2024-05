С ЉУБАВЉУ, ПУБЛИЦИ

Izgradnja deonice auto-puta od Preljine do Požege jedan od najvažnijih projekata na teritoriji Srbije, izjavila je danas ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović, podsetivši na obećanje direktora CRBC-a predsedniku Republike da će deonica od Preljine do Požege biti gotova do kraja sledeće godine. Mihajlović je u kampu u Pakovraću održala sastanak sa investitorom, izvođačima […]

