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Ученици ОШ ,,Котража“ успешни на ,,Пажљивковој смотри 2024″

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Регионално такмичење ,,Пажљивкова смотра 2024″ одржало се данас, 31. маја, у Културном центру на Златибору. На такмичењу је учествовало шест школа из окружења ове планине.

Друго место на такмичењу освојила је екипа 2. разреда Основне школе ,,Котража“. Екипе првог и другог разреда су показале завидно знање и само их је неколико поена делило до 1. места.

Ученици су својим успехом доказали да се знањем вреднује непролазно данас, а то су знање, спретност и здрав такмичарски дух!

Извор: Удружење ,,Наше Драгачево“

Приредила: М.Матовић

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