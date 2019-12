SA NOVOM DEONICOM KORIDOR 11 ĆE DOBITI PUN SMISAO – Čačani će moći do Budimpešte BEZ SILASKA S AUTOPUTA

Od 18. decembra biti na raspolaganju 120,6 kilometara novog autoputa od Surčina do Preljine kod Čačka i, što je podjednako važno, neće više morati da se naoružaju strpljenjem kako bi ušli na ovu saobraćajnice, odnosno izašli s nje.

Naime, trenutno je auto-put “Miloš Veliki” otvoren za saobraćaj od Obrenovca do Čačka, a to znači i velike gužve i kilometarske kontrole na Obrenovačkom putu, pa se na uključenje odnosno isključenje sa ovog koridora čeka neretko i više od sat vremena. To je mnoge vozače odbijalo od ove saobraćajnice. Međutim, sa otvaranjem nove deonice vozači će imati i u Surčinu i Obrenovcu petlju koje će moći da prime veliki broj vozila sa koridora 10, ali i sa Umke, Bariča, Žarkova, Banovog brda, Senjaka odnosno iz pravca beogradskog Sajma.

– Iz pravca Sajma vozači će ići na obrenovački put i onda će moći da skrenu desno na Ostružnički most koji vodi ka petlji u Surčinu gde će imati priliku da se uključe na koridor 11 odnosno auto-put „Miloš Veliki“. S druge strane, vozači koji idu iz centra Beograda mogu i da idu na auto-put, prođu skretanje za aerodrom, zatim i odvajanje za Novi Sad i zatim skrenu na odvajanju za Čačak, odnosno obilaznicu oko Beograda i za pet minuta su na petlji Surčin. Konačno, iz pravca Hrvatske na auto-putu vozači će na skretanju za aerodrom ići pravo za Čačak odnosno obilaznicu oko Beograd i za pet minuta su na petlji Surčin – objašnjavaju u JP „Putevi Srbije“.

Neće biti novih naplatnih rampi

Na deonici auto-puta E-763, od Beograda-Čačka, nakon otvaranja deonice od Surčina do Obrenovca i dalje će funkcionisati zatvoreni sistem naplate putarine sa šest naplatnih stanica: čeonim u Obrenovcu i Preljini i bočnim na Ubu, u Lajkovcu, Ljigu i Takovu. „Nakon otvaranja ove deonice, naplata putarine će funkcionisati na isti način, odnosno u zatvorenom sistemu naplate putarine po pređenom kilometru, sa prvom čeonom naplatnom stanicom Obrenovac. U toku je ubrzana izrada planske dokumentacije za izgradnju priključka na autoput iz mesta Jakovo“, kažu u “Putevima Srbije“. Putarina od Obrenovca do Preljine je 420 dinara.

Izvor: BLIC