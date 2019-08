SABOR VIOLINISTA U PRANJANIMA

Sutra će u Srbiji biti pretežno oblačno, na severu uglavnom suvo, a u ostalim krajevima mestimično s kišom ili kratkotrajnim pljuskovima, saopšto je Republički hidrometeorološki zavod.Više padavina se očekuje posle podne i uveče i to na jugoistoku zemlje. Jutarnja temperatura biće od osam do 14 stepeni, najviša dnevna od 17 do 23. Vetar će […]

