Samostalna izložba Vladimira Perića Talenta „NAMERNO – NEMARNO“ biće otvorena u utorak, 12. decembra, u 18 časova u Umetničkoj galeriji „Nadežda Petrović“ i trajaće do kraja januara 2024.

Multimedijalna izložba istaknutog savremenog umetnika i profesora na FLU koja se realizuje kao nagrada Galerije na 30. Memorijalu Nadežde Petrović. Perić će ovom prilikom prikazati dela koja ranije nije izlagao. Duhovitost, kombinatorika različitih elemenata, sakupljačka priroda autora na nivou starežne skulpture i „ready made“-a ističe autora kao svojevrsnu kreativnu prirodu na domaćoj likovnoj sceni.

Vladimir Perić – Talent je jedan od retkih umetnika među onima koji nastoje spajati raznorodne umetničke pravce u celinu, sa osvrtom na vreme u kome živimo. U svom „kabinetu čudesa“ Perić udahnjuje nov smisao predmetima kupljenim od sakupljača sekundarnih sirovina ili slučajno pronađenim u kancelarijama, ateljeima pa čak i na ulici, osmišljavajući im duhovite, potpuno nove asocijativne sadržaje. Koliko je „redimejd“ Marsela Dišana, rodonačelnika svojevrsnog izvrtanja umetničkog procesa s početka XX veka, promenila estetske normative (i pisoar, izvađen iz uobičajenog konteksta može biti „čuvena fontana“) toliko se i Perić poigrava (provocira) sa sklonošću okruženja da predmete, a time i svet, gleda sa više osmeha na licu i smislom za humor. Vladimir Perić -Talent(ovano) kombinovanjem i intervencijom na starim, odbačenim predmetima daje nazive koji zadržavaju pažnju. Stari sunđer elegantne fotelje, nekad zaposlene u SIV-u da bi pružala udobnost Rektoru univerziteta i Fakultetu primenjenih umetnosti i bila odbačena kao „tehnološki višak“ najednom je kod Perića dobila elegantan naziv „Hiljadu stražnjica“ i time potpuno živahan galerijski produžetak veka. Navodeći jedan primer jasno implicira da i drugi radovi iz 40 godina vredno kupljene kolekcije imaju isti čistoću izraza, duhovitost, vedrinu (u sukobu sa melanholijom) krajnje veselog štimunga reorganizovanog u radove koji na pravi način komuniciraju i ostavljaju utisak ozbiljnog umetnika visokih estetskih načela. Umetnik dugogodišnjeg iskustva i nezasite posvećenosti i usavršavanju, po pravilu, ne odstupa od umetničke linije poslovično utvrđene kao i pravca koji gaji gotovo od detinjstva.

Vladimir Perić – Talent (1962.) je multimedijalni umetnik prisutan na savremenoj umetničkoj sceni već četiri decenije. Studirao je grafiku i fotografiju na Fakultetu primenjenih umetnosti i dizajna Univerziteta umetnosti u Beogradu. Član je Udruženja likovnih umetnika Srbije kao i Art Directors Club-a Srbije.

Radove je predstavlјao pod pseudonimom Talent od 1986. do 1996. godine, zatim osniva i izlaže u okviru grupe Talent Factory do 2006. godine kada se posvećuje projektu: „Muzej detinjstva“ i drugim radovima koje izlaže pod svojim imenom. Izlagao je na više od 80 samostalnih i više od 200 grupnih izložbi u Srbiji i inostranstvu. Radovi su mu objavlјivani u mnogim uglednim publikacijama poput: 2nd Sight, Graphic Design After the End of Print Dejvida Karsona, časopisima: Domus, How, Graphics International, Blue, European Photography, Kvadart, Eterna, Reč, New Moment, Remont Art Magazin. Perićeva autorska tipografija, font FeO₂ (2001) uvrštena je u pregled najznačajnijih dostignuća grafičkog dizajna 20. veka u okviru publikacije „Icons of Graphic Design“ Stivena Helera i Mirka Ilića. Dobitnik je Politikine nagrade za likovnu umetnost iz fonda Vladislav Ribnikar za izložbu „Made in Yugoslavia” (2006). Bio je predstavnik Republike Srbije na 55. Bijenalu likovnih umetnosti u Veneciji (2013). Za rad „Karantin za ptice“ (2020) dobija nagradu Galerije ,,Nadežda Petrović“ u okviru 30. Memorijala u Čačku.